الإثنين 20 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

غدًا.. نقابة الإعلاميين تنظم ندوة "ماذا نريد من رئيس مصر القادم؟"

نقابة الإعلاميين
نقابة الإعلاميين

تنظم نقابة الإعلاميين، غدًا الثلاثاء، ندوة تحت عنوان "ماذا نريد من رئيس مصر القادم؟"، ومن المقرر أن تستضيف النقابة في هذه الندوة أعضاء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسين.

يأتي ذلك في إطار حرص النقابة على نشر الوعي وتنمية المشار وتنمية المشاركة المجتمعية.

فيما التقى وفد من تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، شيوخ وعائلات وجمعيات ونوادي وشباب النوبة في مركز ومدينة نصر النوبة، وفي مركز ومدينة أسوان. 

txt

نقيب الإعلاميين: كلمة الرئيس السيسي في القمة العربية الإسلامية مسارًا للسلام الدائم

txt

نقيب الإعلاميين: نؤيد قرارات الرئيس السيسي للحفاظ على الأمن القومي

وقام وفد التنسيقية خلال اللقاءات بعرض محاور عمل التنسيقية لدعم المشاركة الإيجابية في الانتخابات الرئاسية القادمة، مؤكدين على الوقوف على مسافة واحدة من كل المرشحين، مع العمل على توعية المصريين بضرورة المشاركة الإيجابية في هذا الاستحقاق الانتخابي.

من جانبه، أشاد شباب النوبة والنوادي والجمعيات النوبية، بمساعي القيادة السياسية في تنفيذ واتاحة التنمية بالمحافظات الحدودية وبالأخص ما تم من مخصصات محددة لمحافظة أسوان عامة ولأهل النوبة بشكل خاص.

تنمية قرى النوبة

وعرض أبناء النوبة، تطلعاتهم من الرئيس القادم، ومقترحاتهم لتنمية قرى النوبة، واستكمال تحديث خدمات البنية التحتية من طرق مؤهلة وصرف صحي، بجانب مقترحات لتطوير التعليم والخدمات الصحية بالمحافظة وآليات إيجاد فرص عمل ومشروعات استثمارية للمحافظة وأهلها وبالأخص الصناعات الغذائية والاستفادة بالمنطقة الصناعية المخصصة من قبل رئيس الجمهورية لأهل النوبة، بالإضافة إلى تدريبات مهنية لبناء قدرات الشباب.

ضم وفد التنسيقية، النائبة سها سعيد، أمين سر التنسيقية، عضو مجلس الشيوخ، النائب أكمل نجاتي، النائب محمد السباعي، عضوا مجلس الشيوخ عن التنسيقية، وكلًا من محمد صلاح، نيفين اسكندر، محمد أبو النجا، مارك مجدي، أعضاء التنسيقية.

نقابة الإعلاميين الثلاثاء رئيس مصر القادم تنسيقية شباب الأحزاب والسياسين المشاركة المجتمعية النوبة

الأكثر قراءة

بكرى: البرلمان يناقش غدًا سبل مواجهة المخطط الإسرائيلى لتهجير الفلسطينيين

"كل ما هو إسرائيلى فى مرمانا".. قصة احتجاز الحوثيين للسفينة "جالاكسى ليدر"

المسافة صفر.. خدعة لـ"حماس" تُسقط بها دبابات وجنود الاحتلال

ارتفاع جديد.. سعر الذهب للبيع والشراء اليوم في مصر

النائب طارق رضوان يكشف سبب حضور رئيس الوزراء لمجلس النواب غدًا (فيديو)

مخطط خفى.. تقرير أمريكى يفجر مفاجأة بشأن أهداف إسرائيل فى غزة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

وائل لطفي

إذا عطست مصر!

ماجد حبته

مهاترات جديرة بالرد

عبدالوهاب داود

شعب الله المطرود

أسماء محفوظ

حياتهم حياتنا

عبد الرحيم طايع

المقاطعة الاقتصادية.. السلاح الفاعل ضد إسرائيل

لواء. محسن الفحام

لماذا الآن.. وماذا بعد؟

محمود خليل

بيّاع «الوظائف»

وائل لطفي

اشترى المصرى

صور

وفد المتحدة للخدمات الإعلامية يزور المصابين الفلسطينيين بمصر

فرحة جنونية للاعبى الزمالك بعد الفوز على بيراميدز

محمية بورفؤاد تستقبل الطيور المهاجرة القادمة من أوروبا

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال يواصل حصار المستشفى الإندونيسى ويستهدف كل من يتحرك فى محيطه

الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 48 فلسطينيا بينهم 13 من قطاع غزة

بُعد جديد للمواجهات.. ما تداعيات خطف الحوثيين سفينة شحن إسرائيلية؟