الأربعاء 18 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

نقيب الإعلاميين: نؤيد قرارات الرئيس السيسي للحفاظ على الأمن القومي

طارق سعدة
طارق سعدة

أعلن طارق سعدة نقيب الإعلاميين وعضو مجلس الشيوخ، تفويضه للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، في اتخاذ كل ما يراه مناسبا من قرارات للحفاظ على الأمن القومي المصري باعتباره جزء لا يتجزا من الأمن القومي العربي.

وأشاد نقيب الإعلاميين في تصريحات له، بموقف الرئيس السيسي منذ اندلاع الأزمة ورفضه القاطع لمحاولات الاحتلال الإسرائيلي تهجير أشقائنا الفلسطينيين وهو ما أكده الرئيس اليوم، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدة مع المستشار الألماني وأيضا رفضه عبور الأجانب من معبر رفح وربط ذلك بدخول المساعدات الإنسانية إلى غزة، إضافًة إلى تأجيل القمة الرباعية التي كان مقرر لها اليوم في الأردن مع الرئيس الأمريكي جو بايدن والعاهل الأردني والرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن.

وٱدان نقيب الإعلاميين ما قام به الكيان الصهيوني من قذف للمستشفى الأهلي المعمداني والذي أسفر عن سقوط أكثر من 500 شهيد من الأبرياء والضحايا من أطقم المستشفى والمرضى والمواطنين الذين احتموا بها نتيجة تهدم منازلهم من نيران الحرب المستمرة عليهم لأكثر من عشرة أيام واعتبر ذلك جريمة حرب وإبادة جماعية مكتملة الأركان ومخالف لكل القوانين والأعراف الدولية والإنسانية، مؤكدًا على حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية على حدود 67 وفقا لميثاق الأمم المتحدة.


ودعا نقيب الإعلاميين إلى فتح تحقيق دولي في ما تقوم به قوات الاحتلال الإسرائيلي من مجازر بحق المدنيين في قطاع غزة وبخاصة الأطفال والنساءواعتبرها جرائم إبادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب.

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نقيب الإعلاميين الرئيس السيسي الأمن القومي المصري رئيس الجمهورية الازمة الفلسطينية

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