فنانون يشاركون فى مبادرة عصام السقا.. غيّر صورة البروفايل لعلم فلسطين

حرص عدد كبير من نجوم الفن والمشاهير في مصر طوال الأيام الماضية على مساندة ودعم الشعب الفلسطيني على حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي، ضد جيش الاحتلال الإسرائيلي، الذي يرتكب “جرائم حرب” في غزة.

وأعلن الفنان عصام السقا، تضامنه مع أهل غزة، بعد الاعتداءات الأخيرة ضدهم من قبل قوات الاحتلال.

وقام عصام السقا بتغيير صورته الشخصية من صفحته الرسمية على فيسبوك إلى علم فلسطين، تضامنا مع الشعب الفلسطيني، وعلق قائلا: “مبادرة تغيير صورة البروفايل إلى علم فلسطين أقل تعبير عن أن القضية قضية الكل، تحيا مصر”.

وتفاعل معه الفنانون أحمد السقا وأمير كرارة وحمادة هلال وهنا الزاهد.

في السياق ذاته، قام الفنان عمرو دياب بتغيير صورة البروفايل الخاص به على موقع "فيسبوك" بعلم دولة فلسطين.

ويعد هذا التصرف من الفنان عمرو دياب دعما للشعب الفلسطيني بعدما تم قصف مستشفى المعمداني من قبل الاحتلال الإسرائيلي.

ونشرت الفنانة روجينا صورة رئيس وزراء دولة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام".

وعلقت روجينا على الصورة: "اليوم ماتت الإنسانية، حسبنا الله ونعم الوكيل، مجزرة لأهل فلسطين".

وأضافت: "هذه ليست حرب هذه إبادة للشعب الفلسطيني، ألا إن نصر الله قريب".