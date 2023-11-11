نقيب الإعلاميين: كلمة الرئيس السيسي في القمة العربية الإسلامية مسارًا للسلام الدائم

قال الدكتور طارق سعدة نقيب الإعلاميين وعضو مجلس الشيوخ إن كلمة الرئيس السيسي في القمة العربية الإسلامية مسار للسلام الدائم في المنطقة والذي لن يتأتى إلا بالوقف الفوري لإطلاق النار وإيصال المساعدات الإنسانية والعودة إلى مائدة الحوار وإحياء عملية السلام والالتزام بالشرعية الدولية في إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.

مجازر بحق المدنيين والأطفال والنساء في قطاع غزة



وأشاد نقيب الإعلاميين علي ما أكده الرئيس السيسي في القمة العربية الإسلامية علي تحمل المجتمع الدولي مسؤولياته تجاه ما تقوم به قوات الاحتلال الإسرائيلي من مجازر بحق المدنيين والأطفال والنساء في قطاع غزة وأن استمرار الوضع على هذا الحال يهدد باتساع نطاق الحرب في ظل طول أمد الصراع القائم في فلسطين.



وأثني نقيب الإعلاميين علي مطالبة الرئيس السيسي بالوقف الفوري لإطلاق النار دون قيد أو شرط ووقف كافة الممارسات التي تستهدف التهجير القسري وضمان أمن المدنيين الأبرياء ووصول المساعدات الإنسانية والتوصل إلى صيغة لتسوية الأزمة وإجراء تحقيق دولي في كل ما يتم من انتهاكات ومجازر ضد الشعب الفلسطيني الأعزل.

وجدد نقيب الإعلاميين التحية للشعب الفلسطيني الأبي الصامد تجاه الاعتداءات الصهيونية الغاشمة والذي يدافع عن حقوقه المشروعة في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.

رئيس حزب الاتحاد: كلمة الرئيس السيسي بالقمة العربية الإسلامية عكست موقف مصر الداعم للقضية الفلسطينية



أكد رضا صقر، رئيس حزب الاتحاد، أن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي بالقمة العربية الإسلامية المشتركة، قدمت مسارًا لسلام دائم في المنطقة، والذي لن يتأتي إلا من خلال إنفاذ الحل العادل للقضية الفلسطينية وإنهاء الاحتلال بما يليق بإنسانيتنا ويتسق مع ما ننادي به من قيم العدل والحرية واحترام الحقوق جميعها، كما أكد الرئيس السيسي.

وأضاف "صقر" ـ في تصريحات صحفية اليوم ـ أن الرئيس السيسي عبر عن رؤية مصر التي يقع على عاتقها عبء القضية الفلسطينية، وهو عبء يفرضه عليها التاريخ والعروبة وأواصر الأخوة التي تجمع مصر بالشعب الفلسطيني الشقيق، مشيرًا إلى أن كلمة مصر بالقمة العربية كانت واضحة وجلية وصريحة للمجتمع الدولي الذي يجب أن يتحمل مسؤولياته في هذا التوقيت الحرج الذي يهدد باتساع نطاق الحرب في ظل طول أمد الصراع في فلسطين.

وشدد رئيس رئيس حزب الاتحاد على ضرورة العمل بالمطالب التي قدمتها مصر للمجتمع الدولي، وبالأخص مجلس الأمن، حتى لا تتسع رقعة الصراع في المنطقة، والتي تتضمن الوقف الفوري لإطلاق النار بلا قيد أو شرط ووقف كافة الممارسات التي تستهدف التهجير القسري، وضمان أمن المدنيين الأبرياء من الشعب الفلسطيني الشقيق، وضمان النفاذ الآمن والسريع والمستدام للمساعدات الإنسانية، والتوصل إلى صيغة لتسوية الصراع بناء على حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية، وإجراء تحقيق دولي في كل ما تم من انتهاكات ضد القانون الدولي.

وأشار رضا صقر إلى أنه يجب أن يتوقف هذا العدوان الذي يشنه الاحتلال الإسرائيلي على غزة، وأن تتخذ الدول العربية والإسلامية موقفًا حاسمًا لتحقيق هذا الأمر، والعمل على إقامة دولة فلسطينية مستقلة، فكما بين الرئيس السيسي فالدول العربية قدمت مبادرة قوية وحان وقت اتخاذ خطوات فعلية لتحقيق حلم الشعب الفلسطيني.