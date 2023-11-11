رئيس جامعة سوهاج يشيد بكلمة الرئيس السيسى بالقمة العربية الإسلامية

أشاد الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج بكلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية والتي ألقاها اليوم أمام الجلسة الافتتاحية لأعمال القمة العربية- الإسلامية المشتركة غير العادية المنعقدة بالرياض.

وأوضح النعماني، أن الدولة المصرية بقيادة فخامة الرئيس سعت منذ بداية الأزمة لبذل أقصى الجهد لدفع جهود وقف إطلاق النار، وتوفير النفاذ الآمن للمساعدات الإنسانية إلى أهالي قطاع غزة، مضيفًا أن مصر لها تاريخ طويل في الدفاع عن القضية الفلسطينية، ومساعدة شعبها في الحصول على حقوقه المشروعة وإقامة دولته المستقلة.

وأكد، أن كلمة الرئيس السيسي كانت بمثابة خارطة طريق نحو حل الأزمة الفلسطينية؛ والذي أكد خلالها ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار في قطاع غزة، ووضع حلول عاجلة لإنهاء الحرب في قطاع غزة وحماية المدنيين الأبرياء، وأنه مهما كانت محاولات ضبط النفس، فإن طول أمد الاعتداءات، وقسوتها غير المسبوقة.. كفيلان بتغيير المعادلة وحساباتها.. بين ليلة وضحاها.

وأوضح رئيس الجامعة أن الرئيس السيسي أكد أيضًا خلال القمة أن الوقت ثقيل على الشعب الفلسطيني الذي يتعرض للقتل والحصار، ويعاني من ممارسات لا إنسانية، وتستوجب وقفة جادة من المجتمع الدولي.

فيما صرح الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج بأن الجامعة بصدد إطلاق سلسلة من الندوات التوعوية لكافة منسوبي الجامعة من أعضاء هيئة تدريس وعاملين وطلاب عن أهمية المشاركة السياسية، وضرورة ممارسة حقهم الانتخابي في الاستحقاق الرئاسي المقبل، باعتباره واجبا وطنيا على كل مواطن مصري، خاصة في ظل التحديات التي تشهدها الدولة المصرية.

وأوضح أن المشاركة الإيجابية فى الاستحقاقات الانتخابية القادمة ركيزة أساسية من ركائز الديمقراطية، وتعد آلية لغرس قيم الولاء والانتماء داخل الشباب، للانخراط فى الحياة السياسية والاستفادة من طاقاتهم وأفكارهم البناءة، وانعكاس ذلك على تحقيق الاستقرار المجتمعي واستكمال مؤسسات الدولة.

ولفت إلى أن سلسلة الندوات ستبدأ يوم ١٩ نوفمبر وتستمر حتي يوم ٢٦ من نفس الشهر، وسوف تستهدف عددا من الكليات وهي التربية- الآداب- الصيدلة-العلوم- التربية الرياضية، وسيحاضر بها نخبة متخصصة من أعضاء هيئة التدريس بالجامعة.