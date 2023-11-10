الجمعة 10 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

"علوم سوهاج" تحصد المركز الأول فى بطولة تنس الطاولة

طلاب جامعة سوهاج
طلاب جامعة سوهاج

حصدت كلية العلوم بجامعة سوهاج، المركز الأول على مستوى الجامعة في بطولة تنس الطاولة طلبة، وعلى المركز الرابع طالبات، وذلك بعد مباراة قوية بين كليتي العلوم والطب فى الدور قبل النهائي للبطولة، حيث انتهت نتيجتها لصالح كلية العلوم بنتيجة ٣- ١ صعد فريق الكلية للمباراة النهائية لمواجهة فريق كلية الحاسبات والمعلومات، وانتهت المواجهة الأولى لصالح كلية العلوم بنتيجة ٢- صفر، حيث تفوز بالمركز الأول على مستوى الجامعة.

وقال الدكتور حسان النعماني، رئيس الجامعة، إن الجامعة تقدم كل أوجه الدعم لتنظيم العديد من الأنشطة الطلابية، وذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بالاهتمام بالمنظومة الرياضية،  والعمل على استغلال طاقات الطلاب وتحويلها إلى طاقة إيجابية للمساهمة في بناء الجمهورية الجديدة.

وأضاف الدكتور حازم المشنب، عميد الكلية، أن البطولة تمت تحت إشراف ومتابعة الدكتور محمود عبدالعليم، منسق عام الأنشطة الطلابية، وكابتن عبدالعزيز السيد أحمد، مسئول النشاط ومدير الإدارة، حيث ضم فريق تنس الطاولة للطلاب كلًا من بشار مجدي الفرقة الثالثة، ومصطفى عاطف الفرقة الرابعة، ويسى مجدى الفرقة الثالثة، وأدهم سامح الفرقة الأولى، كما ضم فريق الطالبات كلًا من نيرمين ناصر الفرقة الثالثة، وهبة صالح الفرقة الثالثة، ويارا عبد اللطيف الفرقة الثانية.

بجامعة سوهاج المركز الأول العلوم والطب حسان النعماني القيادة السياسية الجمهورية الجديدة جامعة

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