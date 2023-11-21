الثلاثاء 21 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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سياسي

أكمل نجاتي: التنسيقية ليس لها مرشح رئاسي.. ونستهدف استطلاع ما يريده الشعب من الرئيس القادم

جريدة الدستور

رحب الدكتور طارق سعدة، نقيب الإعلاميين، بأعضاء تنسيقية شباب الأحزاب والإعلاميين الحاضرين ندوة النقابة والتي تأتي بعنوان ماذا يريد الإعلاميين من الرئيس القادم لجمهورية مصر العربية؟

وقال أكمل نجاتي، عضو مجلس الشيوخ، عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين: الإعلام المصري سطر مرحلة من النضال خلال العقد الماضي لمحاربة طيور الظلام والأكاذيب التي كانت تستهدف الدولة المصرية.

وأكد: “حرصنا على وجودنا في النقابة بعد زيارة حلايب وشلاتين والنوبة، تقديرا لدور نقابة الإعلاميين”، قائلا: “نعتبر أن الـ ٦ سنوات المقبلة هي سنوات مفصلية في حياة الدولة المصرية لذا نحرص على استيضاح ما يريد المصريون من الرئيس القادم”.

وأوضح: ليس لنا مرشح رئاسي فمكونات التنسيقية لها الأربعة مرشحين، وفكرتنا هي الاستماع إلى أهل الخبرة والسياسيين عما يريدونه من الرئيس القادم، متابعا: "سوف نصدر وثيقة بما دار في كل اللقاءات حتى يكون لنا برنامج واضح لما يريده الشعب".

ماذا نريد من رئيس مصر القادم؟

وتنظم نقابة الإعلاميين، اليوم الثلاثاء،  ندوة تحت عنوان "ماذا نريد من رئيس مصر القادم؟".

و تستضيف النقابة في هذه الندوة أعضاء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسين، وعدد من الإعلاميين.

يأتي ذلك في إطار حرص النقابة على نشر الوعي وتنمية المشار وتنمية المشاركة المجتمعية

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