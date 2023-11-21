لعبة السنت.. أسرار عن أقدم الألعاب المصرية المصنوعة من العاج

سلّط قطاع المتاحف الضوء على لعبة مصرية قديمة كان يعشق ممارستها المصريون القدماء، أطلق عليها اسم السنت وهى لعبة تشبه لعبة الشطرنج إلى حد ما، فما حكاية هذه اللعبة عند المصري القديم؟

لعبة السنت

تتكون "السنت" من 30 مربعًا من 3 صفوف، يضم كل صف 10 مربعات، ومربعاته فيها رموز هيروغليفية وهي تعني المرور، صُنعت من العاج، وهي من الألعاب المفضلة للملوك والملكات في مصر القديمة، لها معني ديني ورمزي، حيث تم تمثيلها على جدران المقابر ووضعها ضمن الأثاث الجنائزي، وهي رمز إلى انتصار الخير على الشر.

وأطلق عليها البعض اسم "لعبة الملوك" بسبب شهرتها ورواجها بين الملوك، إلا أنها لم تقتصر عليهم فحسب فالكثيرون في أماكن مختلفة حول العالم يستمتعون بممارسة هذه اللعبة.

كما تعد اللعب من أقدم وأشهر الألعاب في العالم وهي لعبة العظماء والعباقرة، حيث أنها مزيج من الرياضة والفكر العلمي.

لعبة برموز دينية

كلمة "سينيت/ سنت" تعني "العبور" والمقصود بها عبور الروح إلى العالم الآخر، واللعبة تسير وفق رموز دينية مُحكمة وهي ترمز إلى الصراع بين الخصمين للفوز والوصول بسلام هناك أكثر من نموذج للعبة على مر العصور.

وقد اهتم بهذه اللعبة المصريين القدماء، وفي بعض الأحيان كان يحرص المتوفى على وجود اللعبة ضمن الأثاث الجنائزي له.

نماذج وثقها المصريين القدماء من لعبة السنت

من أشهر الأمثلة التي وثقها المصريين القدماء عن هذه اللعبة الشهيرة، النموذج المنقوش في مقبرة نفرتاري وأربعة نماذج من مقتنيات مقبرة الملك توت عنخ آمون، ونموذج في مقبرة تيا، وآخر للملك أمنحتب الثالث.

ولمحبي الآثار، يمكنك زيترة متحف تل بسطا، حيث يعرض حاليًا نموذج من لعبة السنت المصرية داخل المعرض المؤقت المقام بالمتحف في الفترة من ٢٠ نوفمبر وحتى ٣٠ نوفمبر.