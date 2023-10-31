الثلاثاء 31 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

في اليوم العالمي لها.. أشهر المدن المصرية في مصر القديمة

المدن المصرية القديمة
المدن المصرية القديمة

تحت شعار "تمويل المستقبل الحضري المستدام للجميع"، يحتفل العالم باليوم العالمي للمدن يوم 31 أكتوبر من كل عام، بهدف تسليط الضوء على أهمية التخطيط الحضري للتوسع المنظم للمدن لتوجيه الاستثمار.

وبهذه المناسبة نستعرض في السطور التالية، أشهر المدن المصرية القديمة وفقًا لقطاع المتاحف:

عرف المصريون القدماء، بناء المدن في الحضارة المصرية القديمة، بجذور راسخة ومتينة حيث ضمت مصر أعظم المدن التي شهدها العالم على الإطلاق وحفظت ورائها تاريخًا ثريًا وتراثا عظيمًا.

فبنى المصري القديم مدنه على ضفاف النيل، وجعل لكل مدينة غرض في بنائها فمنها من بُني لأغراض سياسة، ودينية، مما أدى إلى اختلافات في أنواع المباني التي شيدوها بداخل تلك المدن.

مدينة منف

 تعد من أهم وأبرز تلك المدن مدينة منف فهي من أشهر المدن في تاريخ مصر، فاكتسبت أهمية خاصة في الحفاظ على التراث القومي المصري منذ أن اتخذها الملك نارمر عاصمة لمصر بعد توحيد القطرين.

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مدينة طيبة

تعد من أشهر المدن المصرية القديمة ذات المكانة الدينية والثقافية والسياسية وعُرفت أيضا بالعاصمة الثانية لمصر خلال الدولة الحديثة، وكانت تسمى مدينة آمون التي أشار إليها الشاعر اليوناني هوميروس طيبة على أنها "مدينة ذات ألف بوابة" بسبب عدد المباني التي تحتوي عليها. 

مدينة آخت آتون

اشتهرت هذه المدينة منذ إعلانها مدينة آخت آتون بتل العمارنة، كعاصمة لمصر في حكم الملك أخناتون.

مدينة كوم أمبو

كانت مدينة كوم أمبو قديمًا أحد أهم المدن مصرية القديمة التي اشتهرت بالزراعة والتجارة.

مدينة أبيدوس

هي واحدة من أقدم المدن المصرية القديمة التي يعود تاريخها إلى عصر الأسرة الأولى، وكانت ذا قدسية للغاية حيث كان يعتقد أن المعبود أوزير قد دفن هناك، مما يجعل هذه المدينة معلمًا أساسيًا لمن يتطلعون إلى عبادته.

كما تعدمدينة هيروموبوليس واحدة من أهم المدن التاريخية حيث كانت المركز الرئيسي لعبادة جحوتي رب العلم والمعرفة.

وعلى مر العصور بُنيت على أرض مصر الكثير والكثير من المدن التي بقيت معنا وبقي أثرها في التاريخ كمدينة القاهرة وللإسكندرية وغيرها من المدن التي تروى لنا قصص وحكايات تعكس حضارة مصر وعظمتها عبر العصور.

قطاع المتاحف المدن المصرية مدينة اليوم العالمي للمدن مدينة طيبة المدن المصرية القديمة

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