الثلاثاء 21 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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الصحة الفلسطينية: عشرات الشهداء بين المرضى والطاقم الطبى بقصف للاحتلال لمستشفى العودة

محيط مستشفى العودة
محيط مستشفى العودة

كشفت وزارة الصحة الفلسطينية، عن أن هناك عشرات الشهداء والجرحى بين المرضى والطاقم الطبي في قصف جيش للاحتلال الإسرائيلي استهدف مستشفى العودة، حسبما أفادت فضائية القاهرة الإخبارية.

من جانبه، قال مدير عام نادي الأسير في بيت لحم عبدالله الزغاري، إن عدد المعتقلين الذين اعتقلهم الاحتلال الإسرائيلي منذ 7  أكتوبر الماضي مع بدء العدوان على شعبنا، وصل إلى ما يقارب 3 آلاف معتقل ومعتقلة من مختلف محافظات الضفة.

وأضاف الزغاري خلال مؤتمر صحفي عُقد، اليوم الثلاثاء، في مقر النادي ببيت لحم، أن من بين المعتقلين 100 امرأة وفتاة وطالبة، و850 طفلا قاصرا تقل أعمارهم عن 18 عاما، في حين ارتفع عدد المعتقلات إلى 76 بعد أن كان 37، والأطفال إلى 208 بعد أن كان 130 طفلا، مشيرا إلى أنهم يتعرضون لاعتداءات همجية لحظة اعتقال جنود الاحتلال لهم إذ يعتدون عليهم بالضرب المبرح الذي يسبقه تفجير أبواب المنازل وتدمير محتوياتها والاعتداء على عائلاتهم.

ظروف إنسانية صعبة

وأشار إلى أن المعتقلين يعيشون ظروفا إنسانية قاهرة بسبب الممارسات التعسفية بحقهم، من خلال قطع الكهرباء والمياه والاستيلاء على مقتنياتهم، هذا بشهادة المعتقلين المحررين، الذين أكدوا أنه تم تحويل المعتقلات إلى مراكز قمع وتنكيل، فضلا عن أن المعتقلات يتعرضن للتهديد بأساليب غير إنسانية إذ تم الاعتداء عليهن في "الدامون" مع عزل انفرادي، ورشهن بغاز الفلفل، مع التأكيد على إصابة العشرات من المعتقلين بالكسور والرضوض.

قصف للاحتلال للاحتلال مستشفى العودة

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