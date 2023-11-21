قبيل الهدنة.. أبرز بنود الاتفاق حماس وإسرائيل

أفادت فضائية القاهرة الإخبارية، نقلًا عن مصدر مطلع لرويترز، بأن الاتفاق بين إسرائيل وحركة حماس، ينص على وقف الأعمال القتالية لعدة أيام، وإطلاق سراح حوالي 50 محتجزا مدنيا لدى حماس، وإطلاق سراح النساء والأطفال الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية.

تكثيف الجهود المصرية مع جميع الأطراف المعنية للوصول إلى هدنة في غزة

وفي وقت سابق من اليوم، كشف مصدر رفيع المستوى لـ"القاهرة الإخبارية" عن تكثيف الجهود المصرية مع كافة الأطراف المعنية للوصول إلى هدنة في قطاع غزة.

وحسب المصدر، تضطلع مصر بدور الوسيط في محاولة لتحقيق هدنة إنسانية، بالإضافة إلى إجراء مفاوضات لتبادل الأسرى والمحتجزين بين الأطراف المتنازعة.