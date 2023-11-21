الثلاثاء 21 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

تشكيل لجنة لحصر الأراضي الفضاء والمباني في جميع الأحياء بمدينة سفاجا

لجنة حصر الأراضي
لجنة حصر الأراضي الفضاء بسفاجا

أعلن اللواء ياسر شعبان، رئيس مدينة سفاجا بمحافظة البحر الأحمر، عن تشكيل لجنة من الإدارة الهندسية تتولى عددًا من المهام في سبيل تنفيذ المخطط المستقبلي لمدينة سفاجا، وما يستتبعه ذلك من ضرورة الحفاظ على الأراضي الفضاء.

وأكد رئيس مدينة سفاجا، أن من مهام اللجنة حصر شامل لكل الأراضي الفضاء بإحداثياتها، سواء المستغلة أو غير المستغلة بالمنطقة، وحصر شامل للمباني والوحدات بكل حالتها، سواء المكتمل والمشغول الكلي، أو المكتمل المشغول الجزئي، أو المكتمل الخالي، أو تحت التشييد.

 أبرز مهام اللجنة

وأضاف "شعبان" أن من مهام اللجنة وفق القرار رقم 162 لسنة 2023م، متابعة عدم استكمال المباني تحت الإنشاء، أو أي تعليات على مبان قائمة معتمدة من إدارة التنظيم، وكذلك المتابعة الميدانية، والمتغيرات المكانية وذلك اتساقا مع المخطط المستقبلي المدينة وقانون البناء.

وشدد رئيس المدينة على أن اللجنة تتولى بالتنسيق مع الجهات المختصة، للوقوف على الملكيات المبرمة مع الوحدة المحلية والتراخيص، بالإضافة إلى رصد الأراضي الفضاء التي سيتم الحفاظ عليها، والتنسيق أيضا بشأن المرور على بعض قطع الأراضي بجميع الأحياء، كما تعمل اللجنة على إعداد تقرير أسبوعي بالموقف الكامل بالمتغيرات المكانية، وما تم من إزالات للمباني المطلوبة بالمنطقة.

 

محافظ البحر الاحمر يُصدّق علي تخصيص 10 افدنه لانشاء عمارات سكنية برأس غارب 

 

في سياق آخر صدّق اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر، على تخصيص أرض مساحة (10) فدان برأس غارب لصالح مديرية الاسكان والمرافق لانشاء وحدات سكنية متميزة، حيث يأتي ذلك لتلبية الطموح العمراني، وذلك وفقًا لتوجهات رئيس الجمهورية في اتاحة الفرص للمواطنين وتلبية احتياجاتهم، مؤكدًا علي ضرورة العمل الجاد وبذل الجهد والخطوات المتسارعة للانتهاء من بناء العمارات لتوفير مسكن لائق لمواطني المحافظة بمختلف مدنها.

من جانبه أكد اللواء ممدوح نديم رئيس مدينة رأس  غارب انه يتم التنسيق مع مديرية الاسكان والمرافق بالبحر الاحمر لإنشاء وحدات سكنية متميزة، ولإجراء المعاينة على الطبيعة للأرض المخصصة لانشاء 28 عمارة  سكنية بطاقة 448 وحدة سكنية متميزه بمساحات تتراوح مابين 135 م2 إلى 140 م2 بشارع الميناء بمواجهة البحر. 

واضاف رئيس مدينة غارب، انه سيتم بناء 14 عمارة سكنية كمرحلة أولى بعدد 224 وحدة سكنية متميزة بشارع المينا بمواجهة البحر، وتتراوح مساحات الوحدات مابين 135 م2 إلى  140 م2.

مدينة سفاجا اللواء ياسر شعبان محافظ البحر الأحمر الإسكان والمرافق البحر الاحمر رأس غارب

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