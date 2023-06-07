الأربعاء 07 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

رئيس مدينة سفاجا يتفقد مشروعات الخطة الاستثمارية (صور)

رئيس مدينة سفاجا
رئيس مدينة سفاجا يتفقد مشروعات الخطة الاستثمارية

أجرى اللواء ياسر شعبان، رئيس مدينة سفاجا، الأربعاء، يرافقه المهندس حسني منصور، وكيل أول الوزارة، ورئيس جهاز تعمير البحر الأحمر جولة لتفقد عدد من مشروعات الخطة الاستثمارية، التي ينفذها جهاز تعمير البحر الأحمر بالمدينة.

وقام شعبان ومنصور بتفقد مشروع إنشاء وحدة مرور مدينة سفاجا، الذي يتم تنفيذه حاليًا بالتعاون مع مرور البحر الأحمر، في إطار جهود تطوير وتحسين البنية التحتية لمحافظة البحر الأحمر الذي يهدف إلى تحسين حركة المرور وتسهيل تنقل السكان والزوار في المدينة.

ووجه رئيس المدينة للمهندسين والمشرفين والقيادات التنفيذية بالمتابعة الميدانية لأعمال تنفيذ المشروعات وتذليل العقبات لإنهاء المشروعات في توقيتاتها المحددة وتنفيذ الأعمال طبقا للمواصفات الفنية ومعايير الجودة ووفقا للجدول الزمني المحدد لذلك.

كما تفقد شعبان أعمال الرصف وإنشاء الطرق وفتح خطوط التنظيم في منطقة الإسكان الشرقي، مؤكدا أن جميع المشروعات تهدف إلى تحسين جودة الحياة للمواطنين، إضافة إلى تقديم الخدمات والمعاملات الحكومية بطرق حديثة ومميكنة داخل المؤسسات، لتوفير الوقت والمجهود للمواطنين المستفيدين.

رئيس مدينة سفاجا يتفقد مشروعات الخطة الاستثمارية
رئيس مدينة سفاجا يتفقد مشروعات الخطة الاستثمارية
رئيس مدينة سفاجا يتفقد مشروعات الخطة الاستثمارية
رئيس مدينة سفاجا يتفقد مشروعات الخطة الاستثمارية
رئيس مدينة سفاجا يتفقد مشروعات الخطة الاستثمارية
رئيس مدينة سفاجا يتفقد مشروعات الخطة الاستثمارية
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