الثلاثاء 21 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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الأنبا مرقس وليم يزور كنيسة الملاك ميخائيل ببني شقير

الأنبا مرقس وليم
الأنبا مرقس وليم

زار الأنبا مرقس وليم مطران القوصية للاقباط الكاثوليك، كنيسة الملاك ميخائيل للاقباط الكاثوليك ببنى شقير، وذلك تزامنًا مع اليوم السابع من النهضة الروحية التى تنظمها الكنيسة  ابتهاجًا بعيد شفيعها رئيس الملاك الجليل ميخائيل. 

وألقى الأب المطران كلمة روحية لأبناء الرعية المباركة، هنأهم خلالها بعيد شفيع الكنيسة مقدمًا الشكر لراعى الكنيسة الأب دانيال أيوب على تنظيم النهضة الروحية حول "أسرار الكنيسة "ـ والتى امتدت فعالياتها إلى تسعة ايام القى خلالها لفيف من الاباء الكهنة العظات الروحية فضلًا عن الترانيم الروحية.

 الاستعداد لصوم الميلاد

 وتستعد  الكنيسة الكاثوليكية بمصر، لبدء صوم الميلاد المجيد في 9 ديسمبر 2023 لمدة 15 يوما تنتهي ليلة عيد الميلاد المجيد في 25 ديسمبر وفقا للتقويم الغربي.

ويترأس الأنبا إبراهيم إسحق بطريرك الأقباط الكاثوليك بمصر قداس عيد الميلاد وفقًا للتقويم الغربي في 24 ديسمبر 2023.

فيما تبدأ الكنيسة الأرثوذكسية صوم الميلاد في 26 نوفمبر 2023.

مدة صوم الميلاد 2023

قال الأب يوحنا زكريا نصر الله، راعى كنيسة السيدة العذراء للكاثوليك في جزيرة «الخزندارية» التابعة لمركز طهطا بسوهاج، أن مدة صوم الميلاد منذ أن عُرف هذا الصوم، واستقر الرأي على أن تكون عدد أيامه أربعين يوما حتى يماثل في عدده الأربعين المقدسة.

وتابع أضافت إليها الكنيسة القبطية الثلاثة أيام التي صامها الأنبا ابرآم بن زرعه السرياني (975-978) – البطريرك “62” من بطاركة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية – والشعب القبطي معه قبل معجزة نقل جبل المقطم.

الأنبا مرقس وليم مطران القوصية للأقباط الكاثوليك كنيسة الملاك ميخائيل صوم الميلاد

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