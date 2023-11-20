الإثنين 20 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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أحمد موسى: "خطف السفينة الإسرائيلية قد يُطيل أمد الحرب في غزة"

جالاكسى ليدر
جالاكسى ليدر

قال الإعلامي أحمد موسي، بعد احتجاز سفينة إسرائيلية في البحر الأحمر، إن الحرب في غزة لن تتوقف إلا بموافقة الولايات المتحدة الأمريكية.

وأشار أحمد موسي، خلال حلقة اليوم من برنامج "على مسؤليتي" والمذاع على فضائية صدى البلد، أن الأمر قد يتطور، وهذا ما أشار له الرئيس عبد الفتاح السيسي من دخول أطراف أخرى في الحرب.

ونشر خلال الحلقة، مشاهد اختطاف الحوثين لسفينة "جلاكسي ليدر" والمملوكة لأحد رجال الاعمال الصهاينة، مضيفًا أن هذا التصرف يهدد الملاحة البحرية في البحر الأحمر.

ونوه أحمد موسي، أن خطف السفينة الإسرائيلية من قبل الحثويين، يعد تطورًا كبيرًا في الحرب الدائرة في غزة، مؤكدًا أن ذلك قد يطيل من أمد الحرب.

سفينة إسرائيلية أحمد موسى أمريكا الحرب في غزة غزة صدى البلد على مسؤليتي

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