أحمد موسى: "خطف السفينة الإسرائيلية قد يُطيل أمد الحرب في غزة"

قال الإعلامي أحمد موسي، بعد احتجاز سفينة إسرائيلية في البحر الأحمر، إن الحرب في غزة لن تتوقف إلا بموافقة الولايات المتحدة الأمريكية.

وأشار أحمد موسي، خلال حلقة اليوم من برنامج "على مسؤليتي" والمذاع على فضائية صدى البلد، أن الأمر قد يتطور، وهذا ما أشار له الرئيس عبد الفتاح السيسي من دخول أطراف أخرى في الحرب.

ونشر خلال الحلقة، مشاهد اختطاف الحوثين لسفينة "جلاكسي ليدر" والمملوكة لأحد رجال الاعمال الصهاينة، مضيفًا أن هذا التصرف يهدد الملاحة البحرية في البحر الأحمر.

ونوه أحمد موسي، أن خطف السفينة الإسرائيلية من قبل الحثويين، يعد تطورًا كبيرًا في الحرب الدائرة في غزة، مؤكدًا أن ذلك قد يطيل من أمد الحرب.