الثلاثاء 21 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

مواعيد الصلاة اليوم الثلاثاء 21 نوفمبر 2023 فى محافظات مصر

الصلاة
الصلاة

مع بداية يوم جديد، يحرص المسلمون في الصباح الباكر على معرفة مواعيد الصلاة اليوم الثلاثاء 21 نوفمبر 2023 في محافظات مصر عبر جوجل، بشكل دوري لكي يؤدوا الفريضة في أوقاتهم الصحيحة، وهناك بعض الأشخاص سيرتبون جدول يومهم على مواقيت الصلاة اليوم.

ننشر مواعيد الصلاة اليوم الثلاثاء 21 نوفمبر 2023 في محافظات مصر

وتوفر «الدستور» لكل متابعيها معرفة كل ما سيخص مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 21- 11- 2023

مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء

مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 21 نوفمبر في القاهرة

صلاة الفجر 4:54 صباحًا

صلاة الظهر 11:40 صباحًا

صلاة العصر 2:37 مساءً

صلاة المغرب 4:57 مساءً

صلاة العشاء 6:18 مساءً

 

مواقيت الصلاة في الإسكندرية

صلاة الفجر 5:00 صباحًا

صلاة الظهر 11:46 صباحًا

صلاة العصر 2:40 مساءً

صلاة المغرب 5:00 مساءً

صلاة العشاء 6:22 مساءً

 

مواقيت الصلاة في الإسماعيلية

صلاة الفجر 4:50 صباحًا

صلاة الظهر 11:36 صباحًا

صلاة العصر 2:32 مساءً

صلاة المغرب 4:52 مساءً

صلاة العشاء 6:13 مساءً

 

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مواقيت الصلاة في أسوان

صلاة الفجر 4:41 صباحًا

صلاة الظهر 11:34 مساءً

صلاة العصر 2:40 مساءً

صلاة المغرب 5:01 مساءً

صلاة العشاء 6:18 مساءً

 

مواقيت الصلاة في أسيوط اليوم 

صلاة الفجر 4:51 صباحًا

صلاة الظهر 11:19 صباحًا

صلاة العصر 2:42 مساءً

صلاة المغرب 5:02 مساءً

صلاة العشاء 6:21 مساءً

 

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صلاة الفجر 4:43 صباحًا

صلاة الظهر 11:30 صباحًا

صلاة العصر 2:28 مساءً

صلاة المغرب 4:49 مساءً

صلاة العشاء 6:09 مساءً

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