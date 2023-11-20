مواعيد الصلاة اليوم الإثنين 20 نوفمبر 2023 فى محافظات مصر

يحرص المسلمون مع بداية الصباح الباكر على معرفة مواعيد الصلاة اليوم الإثنين 20 نوفمبر 2023 في محافظات مصر عبر جوجل، من أجل تأدية جميع الصلوات الخمسة في وقتها الصحيح، وتعد من أهم أركان الإسلام.

ننشر مواعيد الصلاة اليوم الإثنين 20 نوفمبر 2023 في محافظات مصر

وتستعرض "الدستور" بهذه السطور القادمة مواعيد الصلاة اليوم الإثنين 20- 11- 2023 في محافظات مصر، في عدد من محافظات مصر، وستكون شاملة صلاة الفجر وشروق الشمس وصلوات الظهيرة والعصر والمغرب والعشاء.

مواقيت الصلاة في محافظة القاهرة اليوم الإثنين 20 نوفمبر

وقت صلاة الفجر اليوم 4:53 ص.

موعد صلاة الظهر 11:41 ص.

موعد صلاة العصر اليوم الإثنين 20 نوفمبر 38: 2 م.

موعد صلاة المغرب 4:59 م.

موعد صلاة العشاء اليوم الإثنين 6:19 م.

مواقيت الصلاة في محافظة الإسكندرية اليوم الاثنين 20 نوفمبر

وقت صلاة الفجر 4:59 ص.

موعد صلاة الظهر اليوم الإثنين 20 نوفمبر 11:45 ص.

موعد صلاة العصر 2:40 م.

موعد صلاة المغرب 5:01 م.

موعد صلاة العشاء اليوم الإثنين 20 نوفمبر 6:22 م.

مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 20 نوفمبر في الإسماعيلية

وقت صلاة الفجر اليوم الإثنين 20 نوفمبر 4:50 ص.

موعد صلاة الظهر 11:37 م.

موعد صلاة العصر 2:33 م.

موعد صلاة المغرب اليوم الإثنين 20 نوفمبر 4:54 م.

موعد صلاة العشاء 6:14 م.

مواعيد الصلاة بشرم الشيخ اليوم الإثنين 20 نوفمبر

وقت صلاة الفجر اليوم الإثنين 20 نوفمبر 4:39 ص.

وقت صلاة الظهر 11:29 ص.

موعد صلاة العصر 2:29 م.

وقت صلاة المغرب اليوم الإثنين 20 نوفمبر 4:51 م.

وقت صلاة العشاء 6:09 م.

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موعد صلاة العصر 40: 2 م.

موعد صلاة المغرب 5:02 م.

موعد صلاة العشاء اليوم الإثنين 20 نوفمبر 6:18 م.