تحرير 100 محضر أشغال خلال حملة مكبرة بشوارع بني مزار (صور)

نظمت الوحدة المحلية لمركز ومدينة بني مزار شمال محافظة المنيا حملة مكبرة لرفع اشغالات أصحاب المحلات التجارية والمطاعم والمقاهي علي أرصفة الطريق وتعديات الباعة الجائلين علي حرم الطريق العام التي تتسبب في إعاقة سير المواطنين والتكدس المروري بالشوارع الرئيسية والفرعية.

وقال عماد حسن رئيس مركز ومدينة بني مزار، أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة بني مزارواصلت الجهود المبذولة فى إزالة التعديات على حرم الطريق والاشغالات خاصة خلال الفترة المسائية حيث شن علي الكيال نائب رئيس المركز وادارة الاشغالات والازالات بالمركز ملة لازالة الاشغالات التى تعيق الحركة بشارع المحكمة وشارع العاشر من رمضان ولتحسين حركة السير، وأسفرت الحملة علي تحرير 10 محاضر اشغال طريق للمقاهي و90 ازالة إدارية واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات ومرتكبيها.

أكد رئيس المركز والمدينة أن هذه الحملات تأتي تنفيذا لتوجيهات وتكليفات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا بتكثيف الحملات لرفع كافة أشكال التعديات علي الطريق العام لتسهيل حركة المواطنين والحركوة المرورية بالشوارع الرئيسية والفرعية وضبط كافة مخالفات المحلات التجارية والمقاهي والمطاعم وتطبيق القانون عليهم.

أوضح رئيس المركز والمدينة أن هذه الحملات تتم بشكل يومي بكافة شوارع أحياء المدينة والقري التابعة لها وذلك لضبط حالة الشارع والحفاظ علي المظهر الجمالي والحضاري للمدينة والقري التابعة لها، مشيرا إلي أستمرار الوحدة المحلية في تكثيف هذه الحملات بجانب الحملات التي تتم في كافة القطاعات الآخري مثل النظافة ورفع المخلفات وإزالة التعديات علي الأراضي الزراعية وأملاك الدولة وإيقاف مخالفات البناء العشوائي بدون ترخيص وحملات إصلاح وصيانة وتركيب أعمدة وكشافات الإنارة ولمبات الليد الجديدة والحملات الرقابية والتفتيشية علي الأسواق والمحلات التجارية والمخابز، لافتًا إلى أن ذلك يأتي بهدف رفع كفاءة كافة الخدمات المقدمة للمواطنين لنيل رضاهم.