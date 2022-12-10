رفع الإشغالات والمعوقات بشوارع الأحياء لبدء أعمال الرصف في بني مزار بالمنيا
أجرى عماد حسن رئيس مركز ومدينة بنى مزار شمال محافظة المنيا، يرافقه المهندس ايهاب عبد القوى وهانى الخولى نائبا رئيس المركز ورئيسي حي شمال وغرب، جولة لتفقد بدء أعمال الرصف حيث أشرف على إزالة جميع المعوقات والسلالم بشارع الفردوس بجوار مسجد الحاجة زكية التي تعوق عملية الرصف وتم تسليم الشارع لمقاول الرصف وإدارة الطرق لبدء أعمال الرصف.
وأكد رئيس المركز والمدينة، أن هذه الجولات تأتي تنفيذا لتوجيهات وتكليفات اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا، بشأن متابعة أعمال الرصف وفى إطار المتابعات الميدانية لأعمال الرصف بالشوارع والتي تتم ضمن الخطة الموحدة للعام المالي 2022 / 2023 مشيرا إلى أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة بني مزار كانت قد قامت برفع وإزالة كافة المعوقات بحي جنوب المدينة للبدء في أعمال رصف الشوارع بالحي.
وأوضح رئيس المركز والمدينة، أنه تنفيذا لتعليمات محافظ المنيا فى متابعة التعديات على الأراضى وفي إطار الحفاظ على الرقعة الزراعية وإزالة التعديات، قامت إدارة الإشغالات والإزالات بحضور سامي رشاد يعقوب نائب رئيس مركز بني مزار ورئيس حي غرب، بإزالة حالة تعدي على الأرض الزراعية بحوض صابر صبري طريق القيس على مساحة 12 سهما كما تم بالتعاون مع حي شرق إزالة حالة بناء بدون ترخيص مخالفا لقانون 119لسنة 2008 على مساحة 60 مترا.
وأشار رئيس المركز والمدينة، إلى أن الوحدة المحلية بقرية صندفا تحت إشراف مينا يوسف رئيس الوحدة، تمكنت من التصدى لحالة تعدى فى المهد على أرض أملاك دولة فى قرية البهنسا وتم التحفظ على المعدات والبلوك.
كما نجحت الوحدة المحلية ببني علي، في تنفيذ ثلاث حالات منها إزالة حالتين تعدى على أرض زراعية بقرية أبشاق حالة إصلاح زراعي على مساحه قيراط إعادة مخالفة للمرة الثانية وحالة تعاون زراعى على مساحة قيراط حفر أساسات والشروع في البناء وتم ردم الأساسات، والثالثة بقرية أم الساس تعاون زراعى على مساحة ١٨ سهم حفر أساسات وعمل سمل خرسانى وتم تسليم الأراضى محل المخالفة لمسئول الزراعة للمتابعة المستمرة لضمان عدم التعدى مجددا وتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.