في يومهم العالمي.. كيف وثقت الكتب حقوق الطفل على مر العصور؟

يحتفل العالم اليوم الإثنين الموافق 20 نوفمبر بـاليوم العالمي لحقوق الطفل، ويكثف في هذه المناسبة مساعية لتعزيز الترابط الدولي وتنمية الوعي بين أطفال العالم وتحسين رفاهيتهم.

وبهذه المناسبة يرصد " الدستور" خلال السطور القادمة أبرز 5 كتب تتحدث عن حقوق الطفل، حيث تهدف هذه الكتب إلى تسليط الضوء على أهمية حقوق الطفل وتعزيز الوعي بها، كما أنها تقدم معلومات حول حقوق الطفل الأساسية، وكيفية حمايتها.

حقوق الطفل في التاريخ

كتاب من تأليف عوض خلف أرشيدة، تدور أحداث الكتاب حول مفاهيم ومصطلحات البحث من تعريف المدلول حقوق، وحقوق الإنسان، والطفولة، والفكر، والعقلية، والإنسان، والهاشميون، والواجبات، المجتمع، والمجتمع المدني، والقانون، والمبادئ العامة، الدولة، والحضارة، والحدث، العنف، الإنحراف، الأسرة، التنشئة الإجتماعية، العقوبة البدنية، والتربية، القيّم، الوطن، الإرهاب، المواطنة، المواطن، النظام، الإنتماء الوطني، الدستور، الديمقراطية، الرؤية، القائد، السلام، مذهب السلام، الأصالة، العولمة، النظام العالمي الجديد، الأمن.

ويتناول حقوق الطفل في التراث الإنساني حول حقوق الطفل في المجتمعات البدائية، في الدولة البابلية، وفي الدولة الآشورية، في الدولة العبرانية القديمة، عند الصينيين القدماء، عند المصريين القدماء، عند اليونان، عند الأثنيين، عند الرومان، وفي الفصل الثالث: يسلط الباحثين الضوء على حقوق الطفل في الشرائع السماوية: في الديانة اليهودية، وفي المسيحية، وفي الإسلام.

اتفاقية حقوق الطفل

كتاب من تأليف ناهد منير السوقي، ويتناول الكتاب حقوق الطفل في حضارات العالم القديم والديانات، والتشريعات الدولية، بدءًا من اتفاقية الأمم المتحدة للعام 1989 حول حقوق الطفل، مرورًا بالتشريعات العربية.

كتاب تطوير التعليم: حقوق الطفل في اللعب

كتاب من تأليف روبربت أور، ويقدم هذا الكتاب رؤية للحياة من منظور طفل كفيف يُعاني من صعوبة في الكلام ويجلس على كرسي متحرك، ومن خلال الخبرات الخاصة بهذا الطفل ذي الإعاقات المركبة.

كتاب التربية على حقوق الطفل

كتاب من تأليف إيلي مخايل، ويقدم خلال صفحاته حقائق مهمّة عن واقع حقوق الطفل في المدارس الرسميّة والخاصّة في بعض البلدان العربية مدينة بيروت، لاسيّما على مستوى معرفة التلامذة والأساتذة والأهل بحقوق الطفل، ولعل أبرز هذه الحقائق أن جميع الأطراف المعنيّة بشؤون تربية الطفل تنقصهم هذه المعرفة.

وتعد كتب حقوق الطفل هي أداة مهمة لتعزيز الوعي بحقوق الطفل وحماية هذه الحقوق، فهي تساعد الأطفال على فهم حقوقهم، وتساعد الآباء والمعلمين على تعليم الأطفال عن حقوقهم، وتساعد صانعي السياسات على وضع سياسات تحمي حقوق الطفل.

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