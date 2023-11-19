الأحد 19 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

الذكرى الخمسين للعميد.. "أحاديث" كتاب يكشف أسرار حياة طه حسين مع أحبابه

طه حسين
طه حسين

بمناسبة الذكرى الخمسين على رحيل عميد الأدب العربي الدكتور طه حسين، خصصت المؤسسات الثقافية 2023 بعام عميد الأدب، تكريمًا لجهوده المضنية في خدمة الأدب، حيث كان يعتبر وأعتبره أكبر علامة في جيله الأدبي.

بمناسبة الذكرى الخمسين له يجرى "الدستور" قراءة في كتب الدكتور طه حسين حتى تعرف الأجيال القادمة بتراث الأديب طه حسين.
ومن ضمن هذه  الكتب كتاب " أحاديث" للدكتور طه حسين، الذي  يأتي هذا الكتاب كأحاديث لطيفة يترأسها مع اصدقائه وأصحابه، بعيدًا عن الادب الجاف والنقد، فمن وقت لاخر يحب الأديب والكاتب أن يراه جمهوره ويسمعون صوته، صوته كإنسان لا كأديب وهذا الكتاب على بساطته من هذا النوع الممتع الجذاب.

صدر الكتاب عام ١٩٥٩، ويضم 15 فصلَا في ما يقرب من مائة صفحة وهى: بعد الصيف، بين كأسين، صريع الحب والبغض، فجأة فاجعة، الذوق، من عمل الشيطان، الفأل، يأس، ربع مية، من وحى الريف، رحلة، في الثقافة، ذات القفاز الأخضر، سن جوليت، مدام خمسة عشر.

يأتي "أحاديث"  كأحاديث لطيفة يترأسها طه حسين مع اصدقائه وأصحابه، بعيدًا عن الأدب الجاف والنقد، فمن وقت لاخر يحب الأديب والكاتب أن يراه جمهوره ويسمعون صوته، صوته كإنسان لا كأديب وهذا الكتاب على بساطته من هذا النوع الممتع الجذاب

وكلها أحاديث وأحداث حصلت مع عميد الأدب ودونها في كتابه، حتى يعرف الجميع بها، وجاء في مقدمته:" أحيانًا ما يضيق الأدباء بالكلام في التاريخ والنقد والأدب وقضاياه؛ فيشعرون بشوق لأن يعرفهم القارئ كأصدقاء لا أدباء، ليتجاذبوا معه أحاديث بسيطة تنفذ للقلب، وتخلو من أسباب الجدال أو الخصومة، فتخلق علاقة إنسانية بين الكاتب والقُرَّاء، كما تخفف عن الأديب بعضًا من قلقه وتُقَرِّبه من جمهوره، فينزل من برجه العاجي ويختلط بالناس كاشفًا لهم عن جوانبه الإنسانية".

فهو مثلهم يتألم ويحب، وتمتلئ نفسه بالأحلام التي يحب أن يُطلِع قُرَّاءه عليها، وهو ما فعله طه حسين في هذا الكتاب الذي كانت فصوله كأحاديث لطيفة يُسِرُّها الأصدقاء بعضهم إلى بعض في جلسات السمر، فتزداد الألفة بينهم.

وفي قصة "بعد الصيف" قال طه حسين:" ربوة تلقى حين ترقى إليها جهدًا عظيمًا، لأنها لم ترتفع في الجو رويدًا رويدًا، ولم تدبر صعودها فيه تدبيرًا، إنما وتبث إليه وثوبًا مفاجئًا، فقامت أمامك كما يقوم الجدار، فأنت لا تصعد فيها تصعيدًا شاقًا عسيرًا".

ويعتبر كتاب أحاديث طه حسين من الكتب المهمة التي أحاطت بالكامل بموضوع الكتاب وشملت دراسة كل جوانبه دراسة بحثية معمقة ومنقحة والتي من شأنها اثارة اهتمام الباحثين والطلاب المهتمين بالدراسات والبحوث في المجال.

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الذكري الخمسين عميد الأدب الدكتور طه حسين المؤسسات الثقافية كتاب أحاديث طه حسين أحاديث لطيفة

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