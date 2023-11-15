في عام عميد الأدب العربي| "دعاء الكروان".. رواية واقعية تتحدث عن اضطهاد المرأة

خصصت المؤسسات الثقافية 2023 بعام عميد الأدب العربي الدكتور طه حسين، لمرور خمسين عامًا على رحيله، وتكريمًا لما قدمه في خدمة الأدب، ومؤلفاته التي تركت بصمة كبيرة في الوسط الثقافي ولجمهور القراء.

وبمناسبة عام عميد الأدب العربي الدكتور طه حسين يجرى "الدستور" قراءة في كتبه على مدار العام، ومن بين تلك الكتب والروايات رواية " دعاء الكروان".

"ولكن صوتك أيها الطائر العزيز يبلغني فتنتزعني انتزاعًا من هذا الصمت العميق، فأثب وجلة مذعورة، ويثب هو وجلًا مذعورًا، ثم لا نلبث أن يثوب إليها الأمن ويرد إلينا الهدوء، فأما أنا فتنحدر على خدي دمعتان حارتان، وأما هو فيقول وقد اعتمد بيديه على المائدة، دعاء الكروان! أترينه كان يرجع صوته هذا الترجيع حين صرعت هنادي في في ذلك الفضاء العريض"، اشتهر رواية دعاء الكروان لعميد الأدب العربي الدكتور طه حسين بهذه الكلمات.

حيث تعد رواية "دعاء الكروان" من أهم روايات طه حسين، وقد حظيت باهتمام كبير من النقاد والقراء، تتميز الرواية بموضوعاتها الإنسانية العميقة، وأسلوبها الرصين والواقعي.

في هذه الرواية الخالدة التي أبدعها عميد الأدب العربي، يمتزج تغريد الكروان الشجيِّ بصرخات القهر والظلم، وعلى لسان "آمنة" الفتاة الريفية رقيقة الحال يحكي لنا طه حسين قصة العوَز والترحال، ثم التعرض للغدر والانتهاك، وفعل المستحيل من أجل الثأر والانتقام، وهي القصة التي استقاها المؤلِّف من الواقع، وما زالت تلامس واقع كثيرٍ من المجتمعات المعاصرة التي تُضطهد فيها المرأة وتُهضم حقَّها، وتحولت إلى فيلم سينمائي.

وبحسب ما جاء في الفيلم السينمائي وما شاهده الجمهور من أن الرواية تحكي عن "آمنة" الفتاة الريفية التي تتمرد على العادات والتقاليد في صعيد مصر، تبدأ القصة بلوم خال آمنة لأمها بسبب زنا أبو آمنة وهتكه لأعراض الناس ثم يُقتل أبو آمنة ويُصر الخال على ترحيلهم من القرية لأن الناس يعايروه بزنا نسيبه.

تحاول الأم التي جسدت دورها الفنانة الكبيرة أمينة رزق أرجاع الخال عن ذلك ولكنه يبرر ذلك بأن الأب هو السبب لأن لم يراعي حق الله في أعراض الناس وبالتالي يجب أن يُرد إليه ذلك في بناته من منطلق كما تدين تدان وعلى هذا فإن الأب لم يخشى على بناته فلم سيكون هو رفيقا بهم إذا كان أبوهم لم يفعل، ثم يهاجروا إلى مكان آخر حيث تعمل آمنة خادمة عند المأمور وأختها هنادي عند مهندس الري، حيث تقع أختها "هنادي" في حب ذلك المهندس العازب الذي تعمل عنده خادمة.

ولكنه يعتدي عليها ويحطم حياتها، وبالتالي تُقتل أمام أختها "آمنة" على يد خالها فتقرر "آمنة"، بعد أن عاهدت نفسها مع دعاء الكروان في القرية، الانتقام لأختها من ذلك المهندس، وهناك، في منزل المهندس، تحاول أن تنفذ العهد بالانتقام ولكنها لاتستطيغ، فقد تحرك قلبها وبدأ يميل نحو المهندس، إلا أنها تدوس على مشاعرها وترفض البقاء معه وتقرر الرحيل عنه، حيث أنها تعرف بأن طيف أختها "هنادي" سيبقى حاجزًا بينها وبينه ولكن لا تستطيع ويحاول الزواج منها.

ولكن يرفض الخال زواج آمنة من مهندس الري، ويسعى إلى قتله، ويتمكن الخال من اغتياله، ويهرب إلى مكان مجهول، تصاب آمنة بصدمة وينتهى الفيلم.

وتعد رواية دعاء الكروان من روائع الأدب العربي الحديث، تتميز الرواية بأسلوبها الروائي الرائع، وبتصويرها الواقع الاجتماعي المصري في ثلاثينيات القرن العشرين.

تطرح الرواية العديد من القضايا الاجتماعية، مثل الفقر والظلم الاجتماعي، تسلط الرواية الضوء على معاناة المرأة المصرية في المجتمع الذكوري، وتدعو إلى ضرورة تحرير المرأة من الظلم الاجتماعي، تحظى رواية دعاء الكروان بأهمية كبيرة في الأدب العربي، وتعد الرواية من الأعمال الأدبية التي تركت بصمة واضحة في تاريخ الأدب العربي.

اقرأ ايضًا:

في عام طه حسين| "حديث الأربعاء".. كتاب قدم صورة حية للحياة الأدبية خلال فترة الثلاثينيات