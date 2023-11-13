في عام طه حسين| "حديث الأربعاء".. كتاب قدم صورة حية للحياة الأدبية خلال فترة الثلاثينيات

خصصت المؤسسات الثقافية 2023 بعام عميد الأدب العربي الدكتور طه حسين، لمرور خمسين عامًا على رحيله، وتكريمًا لما قدمه في خدمة الأدب، ومؤلفاته التي تركت بصمة كبيرة في الوسط الثقافي ولجمهور القراء.

وبمناسبة عام عميد الأدب العربي الدكتور طه حسين يجرى "الدستور" قراءة في كتبه على مدار العام، ومن بين تلك الكتب "حديث الأربعاء".

“حديث الأربعاء” هو كتاب من تأليف عميد الأدب العربي الدكتور طه حسين، صدر عام 1925، يتكون الكتاب من مجموعة مقالات أدبية، كتبها طه حسين كسلسلة في جريدتي السياسة والجهاد، ثم جمعها في كتاب واحد.

وتتناول مقالات الكتاب موضوعات متنوعة من الأدب العربي، مثل الشعر والقصة والرواية والمسرح، يتناول طه حسين في مقالاته هذه شخصيات أدبية مهمة، مثل عمرو بن كلثوم وقيس بن الملوح وأبو تمام والمعري، كما يتناول قضايا أدبية مهمة، مثل طبيعة الشعر العربي وتطوره وخصائصه الفنية.

كما يتحدث طه حسين في مقالات كتاب حديث الأربعاء مع مجموعة من أصدقائه والأساتذة الذين تتلمذ على أيديهم، يتميز كتاب حديث الأربعاء بأسلوب طه حسين الأدبي الراقي، ولغته الفصيحة السهلة، كما يتميز الكتاب بأسلوب طه حسين النقدي الثاقب، الذي يكشف عن جوانب جمالية وفنية في الأدب العربي.

مساهمة كتاب حديث الأربعاء في الحياة الأدبية

وترك كتاب "حديث الأربعاء" أثرًا كبيرًا في مجال النقد الأدبي العربي، وقد ساهم في إحداث تحول كبير في هذا المجال، حيث أسس لمدرسة النقد الجديد التي تعتمد على المنهج العلمي في دراسة الأدب، وقد ساعد الكتاب أيضًا في نشر الثقافة الأدبية بين الجمهور العربي، حيث ساهم في تعريفهم بالتراث الأدبي العربي وتطوره.

يُعد كتاب حديث الأربعاء من أهم الكتب الأدبية في الأدب العربي الحديث، فقد ساهم الكتاب في تجديد النقد الأدبي العربي، وفتح آفاقًا جديدة أمام دراسة الأدب العربي، كما ساهم الكتاب في نشر الوعي الأدبي لدى الجمهور العربي، وتعريفهم بشخصيات أدبية مهمة وقضايا أدبية مهمة.

كما يُعد أيضًا من أهم الكتب التاريخية في الأدب العربي الحديث، فقد ساهم الكتاب في تقديم صورة حية للحياة الأدبية في مصر في فترة الثلاثينيات من القرن العشرين، كما ساهم الكتاب في تسجيل آراء طه حسين النقدية في الأدب العربي، والتي كانت لها تأثير كبير على تطور النقد الأدبي العربي.

فصول كتاب حديث الأربعاء

يتكون كتاب حديث الأربعاء من 22 مقالة، تتناول موضوعات متنوعة من الأدب العربي، تُكتب المقالات في أسلوب حواري، حيث يتحدث طه حسين مع مجموعة من أصدقائه حول موضوعات الأدب العربي.

يُقسم الكتاب إلى ثلاثة أجزاء، كل جزء يتناول موضوعات معينة، يتناول الجزء الأول من الكتاب موضوعات عامة من الأدب العربي، مثل طبيعة الشعر العربي وتطوره وخصائصه الفنية، ويتناول الجزء الثاني من الكتاب موضوعات خاصة من الأدب العربي، مثل شعر عمرو بن كلثوم وقيس بن الملوح وأبو تمام والمعري، ويتناول الجزء الثالث من الكتاب موضوعات أدبية حديثة، مثل قصة ألف ليلة وليلة ومسرحيات إبراهيم ناجي.

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