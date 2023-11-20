الإثنين 20 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

موعد عيد الطفولة 2023.. وأهم النصائح لجعل طفلك ناجحا

عيد الطفولة
عيد الطفولة

يبحث العديد من المواطنين عن موعد عيد الطفولة لعام 2023 أو يوم الطفل كما يطلق عليه وهو الذي يوافق اليوم الاثنين الموافق 20 نوفمبر الجارى، فى هذا السياق وبالتزامن مع البحث عنه تكشف الدستور خلال التقرير التالى أهم المعلومات عنه والاساليب الصحيحة التى يجب من خلالها التعامل مع طفلك.

موعد عيد الطفلولة 2023

يوافق اليوم الاثنين 20 نوفمبر فى مصر عيد الطفولة لانه يختلف من دولة لأخرى، أما اليوم الدولي لحماية الأطفال يحتفل به في 1 يونيو منذ عام 1950م،  وقد استحدث الاتحاد النسائي الديمقراطي الدولي الاحتفال بهذا اليوم في مؤتمره المنعقد بموسكو في 4 نوفمبر 1949.

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نصائح لتربية الاطفال

وتربية الاطفال ونشأة طفل ناجح وذو سلوك سليم ليس بسهل فى هذا السياق وبالتزامن مع عيد الطفولة ترصد الدستور ابرز النصائح للامهات عن التربية الصحيحة.

فى النصيحة الأولى يجب عليكى تعليم أولادك  التعاون حيث يعلم التعاون يعلم الأطفال كيف يتعاملون مع الآخرين، فهذا هو المفتاح داخل وخارج المدرسة، وفى النصحية الثانية عليكى بتعليمهم  التواصل ويشمل التحدث والقراءة والكتابة والاستماع.

أما فى النصيحة الثالثة لجعل طفلك ناجح هو  المحتوى.. ويتم بناؤه على أساس التواصل. إذ لا يمكنك تعلم أي شيء إذا لم تكن قد تعلمت كيفية فهم اللغة، أو القراءة، بالاضافة إلى التفكير النقدي  وهو يعتمد على المحتوى، وهنا يتعلق الأمر بما ستفعله بعد ذلك، أما فى النصيحة خامسة يجب على أولياء الأمور تعليم أولادهم  الابتكار الإبداعي وهو الخطوة التالية، لأنك تحتاج إلى معرفة الشيء جيدا لكي تستطيع ابتكار شيء جديد وفى النهاية يجب تمرين طفلك على الثقة أن سثق فى نفسه وأن يثق فى والديه أيضًا وهي أمر بالغ الأهمية من أجل تدريب الأطفال على خوض المخاطر بطريقة آمنة.

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