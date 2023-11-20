قصة ترشيح لبنى عبد العزيز لدور "كليوبترا" في مسرحية لـ "برناردشو"

لبني عبد العزيز، فتاة أحلام ملايين الشباب والرجال من عدة أجيال، فقد اشتهرت “عبد العزيز” بصورة الفتاة البريئة، أحببناها في كل الشخصيات التي قدمتها عبر الشاشة الزرقاء.

فهي "سميحة" التي لوعت “صلاح” في “الوسادة الخالية”، وهي المتسولة “شكل” في إضراب الشحاتين، وهي عروس النيل، وحواء المتمردة وغيرها.

لبني عبد العزيز والملكة كليوبترا

في عددها الــ 550 والصادر بتاريخ 13 فبراير 1962، نشرت مجلّة «الكواكب» الفنية، لقاءً مع لبني عبد العزيز، حول جولتها الفنية والتي زارت خلالها لندن وأسبانيا وإيطاليا وأمريكا.

واستهلت لبني عبد العزيز، حديثها مشيرة إلي زيارتها إلي لندن برفقة زوجها “رمسيس نجيب”، لإعداد نسخ فيلم “وا أسلاماه”، وكان من المفترض أن تعود إلي القاهرة، إلا أنها تلقت رسالة بضرورة السفر إلي أيرلندا لتمثيل الفيلم العربي في مهرجان "كورك". ولتحضر عرض فيلم "وا أسلاماه" الذي لاقي نجاحا كبيرا في البلاد الأوروبية التي عرض فيها، وبدأ يجد حربا من اليهود.

ولفتت لبني عبد العزيز، إلي سفرها إلي سان فرانسيسكو لحضور عرض الفيلم هناك، وفاز بجائزة استلمها رمسيس نجيب في احتفال كبير هناك، وتقدما بالفيلم للأوسكار.

وتابعت: "انتهزت وجودي في إيطاليا وأتممت اتفاقات فنية، أهمها إنتاج ثلاثة أفلام إيطالية عربية مشتركة، ملونة تصور في القاهرة، أولها فيلم "فرسان الصحراء"، عن الشاعر الفارس العربي المشهور عمر بن حبيب، وتمثل بطولته لبني عبد العزيز.

وتدور الاتفاقات بين الشركة المنتجة والممثل "ليكس باركر" ــ طرزان سابقا ــ علي تمثيل دور البطولة في هذا الفيلم. والفيلم الثاني هو فيلم "الأيدي الخفيفة"، وتدور حوادثه بين مصر وإيطاليا، وبعض البلاد الأخري، فهو عن مطاردة البوليس المصري لإحدي عصابات التهريب، وتمثل فيه لبني عبد العزيز، أيضا في هذا الفيلم مع التعاون مع عدد كبير من الفنانين والفنيين المصريين.

أما الفيلم الثالث، فتقوم لبني عبد العزيز في أحداثه بدور مضيفة طيران تطير بين أسوان والقاهرة، وروما ولندن، والشركة الإيطالية مهتمة بقصة هذا الفيلم، فأسندت إلي السيناريست العالمي "زافايلي" الذي كتب سيناريو فيلم "سارق الدراجة"، وفيلم "امرأتان" كتابة سيناريو هذا الفيلم.

لبني عبد العزيز تؤدي دور كليوبترا في لندن

وتمضي لبني عبد العزيز، في حديثها للكواكب عن جولتها الفنية الخارجية، مشيرة إلي أنه وخلال تواجدها في لندن، عرض عليها المخرج المسرحي البريطاني "جاك ماكوراني" تمثيل دور كليوبترا في مسرحية "برناردشو"، "قيصر وكليوبترا"، وعلي أعظم وأشهر مسارح لندن، مسرح "أولد فيك"، وأنها لم ترفض العرض بل رحبت به، وبدأت في البروفات له، وإن كانت نتظر أن تستقر ظروف عملها في القاهرة، حتي تقرر إن كانت ستقبل العرض بصفة نهائية أو ترفض، ولو أنها ستكون خسارة لو أنها رفضت مثل هذه الفرصة التي لا تعوض.