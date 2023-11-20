الإثنين 20 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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سعر الفيش الجنائي 2023 ومواعيد عمل السجل المدني

الفيش الجنائي
الفيش الجنائي

يبحث عن سعر الفيش الجنائي 2023 وذلك من قبل الملايين من المواطنين الراغبين في السفر للخارج سواء للدراسة أو للعمل أو لتلقي العلاج حيث يعد أهم الأوراق المطلوبة لاستخراج جواز السفر حيث يتم استخراجه من الإدارة العامة لتحقيق الأدلة الجنائية بوزارة الداخلية والتي تملك قاعدة بيانات بصمات المواطنين التابعة لمراكز وأقسام الشرطة.

سعر الفيش الجنائي 2023 

يتباين سعر الفيش الجنائي 2023 وفقا لنوع الصحيفة الجنائية المطلوبة حيث وصل سعر استمارة الفيش العادي نحة 50 جنيه فيما وصل سعر استمارة الفيش المستعجل نحو 100 جنيه والتي تم ملأ بياناتها واستلامها عقب ساعة من تقديمها فقط حيث يتم استكنال كافة الإجراءات من خلال الموقع الإلكتروني وتقديم المستندات المطلوبة وتحديد الجهة الموجهة لها الفيش.

ويجب توافر عدة شروط في الراغبين في اساتخرج صحيفة حالة جنائية أبرزها تقديم بطاقة الرقم القومي لمن هم أكبر من 15 سنة أو شهادة ميلاد لمن هم أقل من 14 سنة وإحضار صورة 4*6 للشخص الراغب في استخراج الفيش وتقديم بطاقة الاقامة بالنسبة إلى الأجانب المقيمين داخل البلاد.

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رابط استخراج فيش 2023

وفرت وزارة الداخلية حاليا موقعا إلكترونيا يمكن من خلاله استخراج صحيفة الحالة الجنائية فيش بسهولة وذلك من خلال هذا الرابط (من هنا) وذلك من خلال إدخال كافة البيانات اللازمة عن الراغب في استخراج الصحيفة الجنائية وذلك بإتباع الخطوات التالية:-

  • الدخول عبر الموقع الرسمي لوزارة الداخلية من خلال هذا الرابط (من هنا).
  • واختيار أيقونة الأدلة الجنائية.
  • إدخال كافة البيانات اللازمة عن الشخص الراغب في استخراج الفيش الجنائي.
  • تحديد نوع الفيش (عادي، مستعجل).
  • تحديد وسيلة الدفع الإلكتروني البنك أو وسيلة أخرى.
  • الضغط على حفظ الطلب.

كم سعر الفيش والتشبيه 2023؟| الشروط الخاصة باستخراجه والكيفية

مواعيد عمل السجل المدني 2023

تستقبل كافة فروع السجل المدني في جميع محافظات الجمهورية المواطنين لاستخراج الفيش أو صحيفية الحالة الجنائية من يوم السبت إلى يوم الخميس من تمام الساعة الثامنة صباحا وحتى الساعة الثامنة مساءا فيما عدا يوم الخميس ينتهي العمل في تمام الساعة الثالثة عصرا ويحصل الموظفين على اجازة يوم الجمعة فقط.

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