كم سعر الفيش والتشبيه 2023؟| الشروط الخاصة باستخراجه والكيفية

نستعرض من خلال هذا التقرير سعر الفيش والتشبيه 2023، حيث يرتفع لحظة تلو الأخرى البحث عن استخراج الأوراق الرسمية لذلك نعرض لكم عبر موقعنا فى السطور التالية كل ما يختص بالفيش والتشبيه والخطوات الخاصة باستخراجه.

سعر الفيش والتشبيه 2023

ومن هذا الجانب، يتم استخراج الفيش والتشبيه من وزارة الداخلية وتحديداً الإدارة العامة لتحقيق الأدلة، وتعد إحدى الوثائق المهمة والتي يحتاجها الشخص فى حال تقديمه على وظيفة أو فى حال السفر وغيرها بجميع الأوقات.

مواعيد مصلحة الأدلة الجنائية

وعلى صعيد متصل مواعيد العمل لمصلحة الأدلة الجنائية- يكون مقرها العباسية- تبدأ أول أيام العمل من الأحد إلى الخميس من التاسعة صباحا وحتى الثانية عشر ظهرا في مصر.

المستندات المطلوبة لاستخراج الفيش الجنائي 2023

–ضرورة إحضار صورة فوتوغرافية (مقاس 4x6).

–ضرورة إحضار بطاقة الرقم القومي أو جواز سفر بشرط أن يكون ساري.

-ضرورة إحضار بطاقة إقامة للأجانب المقيمين داخل البلاد.

–ضرورة إحضار شهادة ميلاد لمن هم دون 16 عاما.

الأحكام التي تظهر في صحيفة الحالة الجنائية

الفيش والتشبيه عبارة عن صحيفة جنائية تحتوي على كافة الأحكام الجنائية التي حصل عليها المواطن، وتظهر كالتالي:

- تظهر القضايا المُخلة بالشرف أو التزوير سواء تم قضاء عقوبتها أو لا فتظهر في الصحيفة.

- أحكام الجنحة أو الجناية التي تُقيد حرية المواطن.

- الأحكام القضائية ضد المواطن يظهر في الصحيفة الجنائية.

- تظهر وجود أي سابقة للمواطن في الفيش والتشبيه.

شروط استخراج الفيش الجنائي 2023 من الإنترنت

- يجب على المواطن سداد الرسوم المقررة إلكترونيا.

- على المواطن أن يكون مقيم بجمهورية مصر العربية وبداخلها عند التقدم للصحيفة فقط.

- على المواطن أن يقوم بنفسه بإدخال بياناته لإصدار صحيفة الحالة الجنائية المميكنة من خلال بيانات بطاقة الرقم القومى الخاصة به.

- يكون إصدار الصحيفة خلال 72 ساعة من تاريخ قبول الطلب.

- يتسلمها المتقدم عبر البريد المصرى.

خطوات استخراج الفيش والتشبيه

-على المواطن الدخول على موقع وزارة الداخلية

- على المواطن الضغط على كلمة قسم الأدلة الجنائية

- على المواطن النقر على صحيفة الحالة الجنائية المميكنة.

- على المواطن فتح البيانات وقم بالدفع الالكتروني عن طريق البنك أو أي طريقة أخرى.

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