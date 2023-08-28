الإثنين 28 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

الداخلية: ضبط 789 دراجة نارية لعدم ارتداء الخوذة

دراجات نارية
دراجات نارية

شنت الأجهزة الأمنية حملات مرورية مكثفة لمتابعة التزام قائدي الدراجات النارية بارتداء الخوذة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين، وذلك للحفاظ على أرواح المواطنين، وبما يحد من وقوع الحوادث على الطرق.

وأسفرت الحملات عن تحرير 789 مخالفة لقائدي الدراجات النارية، لعدم ارتداء الخوذة.

وأهابت وزارة الداخلية بقائدى الدراجات النارية الالتزام بارتداء الخوذة، كما تهيب الوزارة بقائدي السيارات السير في الحارات المرورية المخصصة لهم، بما يحقق السيولة المرورية، ويحد من وقوع الحوادث على الطرق، وذلك تجنبًا للمساءلة القانونية.

تحرير 2772 مخالفة لقائدى السيارات

كما قامت الحملات المروية بتحرير 2772 مخالفة لقائدي السيارات، لعدم الالتزام بتركيب الملصق الإلكتروني، وذلك خلال 24 ساعة، على مستوى الجمهورية.

وكانت وزارة الداخلية قد منحت مالكي المركبات مهلة لتركيب الملصق الإلكتروني، لعدة فترات متلاحقة، وناشدتهم سرعة التوجه لوحدات المرور التابعة لهم لتركيب الملصق، ومدت الوزارة ساعات العمل داخل وحدات المرور تفعيلا لذلك. 

رفع 76 سيارة ودراجة نارية متهالكة

وقامت أوناش المرور برفع 76 سيارة ودراجة نارية متهالكة، من الشوارع والميادين، بمختلف محافظات الجمهورية، لإعادة المظهر الحضاري.

انتشار الخدمات المرورية أعلى المحاور للعمل على إزالة أى أعطال مرورية

وفي نفس السياق، عززت الإدارة العامة لمرور القاهرة من تواجدها بالشوارع والميادين، مع انتشار الخدمات المرورية أعلى المحاور، للعمل على إزالة أى أعطال مرورية، أو حوادث تعوق حركة السيارات بشوارع العاصمة، ولتسهيل وصول المواطنين إلى الأماكن التى يقصدونها. 

وانتشر رجال المرور في العاصمة لشن حملات مرورية مكثفة لرصد كل المخالفات المرورية بشتى أنواعها، وعدم التهاون مع مخالفي قواعد وآداب المرور، كما يتم رفع كل السيارات المتروكة التى يتم رصدها بالشوارع وتتسبب فى زحامات مرورية بالطرق.

وتمركزت الحملات المرورية على المحاور والشوارع بالجيزة لرصد المخالفات وإلزام المواطنين بقواعد وآداب المرور، وللحد من وقوع الحوادث المرورية الناجمة عن السير عكس الاتجاه، والانتظار الخاطئ بالطرق السريعة.

وشنت اﻹدارة العامة للمرور حملات مكثفة على الطرق السريعة للحد من الحوادث ومنع القيادة تحت تأثير المخدر، كما تم تكثيف حملات الرادار ونشر سيارات الإغاثة المرورية وسيارات الدفع الرباعى والدراجات البخارية، كما عززت إدارة المرور من تواجد الخدمات المرورية على الطرق لتكثيف وانتشار عمليات مراقبة المحاور لمنع ظهور أى كثافات مرورية.

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