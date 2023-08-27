"سرقوا المحبس".. الداخلية تكشف أسباب انقطاع المياه عن محافظة قنا

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية عن تفاصيل ملابسات ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن قيام أحد الأشخاص بمحاولة سرقة محبس المياه الرئيسي بإحدى المدن بقنا، ما تسبب فى انقطاع المياه عن المدينة.

الداخلية تكشف ملابسات ضبط المتهم بسرقة محبس مياه في قنا

بالفحص أمكن تحديد وضبط مرتكب الواقعة وتبين أن له معلومات جنائيةـ مقيم بدائرة مركز شرطة قوص بقنا وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة.



تم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق، وطلب تحريات المباحث حول الواقعة.

ونصت المادة 318 من قانون العقوبات على معاقبة السارق بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة، كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة ووضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات، والحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولًا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه.

• الظروف المخففة لعقوبة السرقة

كما نصت المادة 319 عقوبات على أنه يجوز إبدال عقوبة الحبس المنصوص عليها فى المادتين 317، 318 بغرامة لا تتجاوز جنيهين مصريين إذا كان المسروق غلالًا أو محصولات أخرى لم تكن منفصلة عن الأرض، وكانت قيمتها لا تزيد على خمسة وعشرين قرشًا مصريًا.

كما تطبق المادة 319 من قانون العقوبات، فى حال يكون الفعل فى الأصل جنحة أي من السرقات العادية التي ينطبق عليها نص المادة 317 أو نص المادة 318 من هذا القانون، أم إذا كان الفعل جناية فلا يمكن أن يسري عليه الظرف المخفف.