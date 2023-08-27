الأحد 27 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

تفاصيل خطف شاب أجنبى من سيارة بالإسكندرية

خطف شاب
خطف شاب

كشفت أجهزة وزارة الداخلية، اليوم الأحد، عن ملابسات ضبط المتهمين بـخطف شخص لطلب فدية بالإسكندرية.

تفاصيل خطف شاب أجنبي الجنسية من سيارة بالإسكندرية

تبلغ لـقسم شرطة سيدى جابر بمديرية أمن الإسكندرية من ربة منزل تحمل جنسية إحدى الدول بأنها خلال استقلالها إحدى السيارات الأجرة - تاكسى- وبصحبتها شقيق زوجها، يحمل جنسية إحدى الدول، فوجئا بسيارة ملاكى يستقلها شخصان قاما باستيقافهما وإنزال شقيق زوجها عنوة واصطحابه ولاذوا بالهرب.

وأكدت أنه أثناء ورود اتصال هاتفى من الهاتف المحمول الخاص بشقيق زوجها من شخص مجهول وطلب منها مبلغًا ماليًا نظير تحرير المذكور.

تم تشكيل فريق بحث بمشاركة قطاع الأمن العام ومديرية أمن الإسكندرية أسفرت جهوده عن أن وراء ارتكاب الواقعة 5 أشخاص، وسيدة لأربعة منهم معلومات جنائية.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط 5 منهم، وتم إطلاق سراح المجنى عليه من الشقة المُحتجز بها كائنة بدائرة قسم شرطة ثالث المنتزه.

بمواجهتهم أقروا بعلمهم بقيام زوج المُبلغة بالاستيلاء على مبالغ مالية من الشركة جهة عمله، وحضوره لمدينة الإسكندرية، فاختمر فى ذهنهم خطفه وطلب فدية نظير إطلاق سراحه، وفى سبيل ذلك قاموا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بالواقعة، العرض على النيابة للتحقيق.

خطف شاب وإجباره للتوقيع على إيصالات أمانة بالمقطم

وتواصل نيابة المقطم والخليفة الجزئية، اليوم الأحد، تحقيقات موسعة في واقعة خطف شاب وإجباره للتوقيع على إيصالات أمانة بمنطقة المقطم من قبل 4 متهمين.

تلقى قسم شرطة المقطم بلاغًا يفيد تغيب شاب عن منزله لمدة يومين، وبالبحث عنه وبسؤال أصدقائه أفادوا بأن هناك أشخاصًا حضروا له وأخذوه بالقرب من مكان منزله، تم تتبعهم وضبطهم، واتخاذ كل الإجراءات القانونية بالواقعة، العرض على النيابة للتحقيق.

الإسكندرية وزارة الداخلية أخبار الحوادث

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