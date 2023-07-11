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الثلاثاء 11 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

"كان سكران".. السجن 3 سنوات لنجل مطرب قتل طفلا بالإسكندرية

محكمة جنايات الإسكندرية
محكمة جنايات الإسكندرية

قضت محكمة جنايات الإسكندرية برئاسة المستشار عزت عبد اللاه، بالسجن المشدد 3 سنوات لمتهم ابن مطرب شهير، وتغريمه مبلغ مالى قدره 50 ألف جنيه، فى اتهامه بتعاطى مواد مخدرة وقيادة سيارة حال كونه تحت تأثير المخدر.

تعود أحداث القضية المقيدة، برقم 3387 لسنة 2023 جنايات قسم شرطة سيدى جابر، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، إخطارا من غرفة عمليات النجدة بوقوع حادث تصادم واصطدام المتهم بسيارة أخرى، وقيادة المتهم السيارة، تحت تأثير المخدر.

كشفت تحريات ضباط مباحث قسم شرطة سيدى جابر، أنه حال قيادة المجنى عليه للسيارة خاصته، فوجئ باصطدام المتهم بسيارته من الخلف، مما أدى إلى انقلابها، وأحدث به إصاباتهم، وكذلك أحدث إصابات بنجله، مما أودى بحياته، وتبين أن المتهم أدلى بكلمات غير مفهومة وفاح من فمه رائحة مواد كحولية.

محكمة جنايات الإسكندرية السجن المشدد مواد مخدرة تأثير المخدر حادث تصادم السيارة

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