"مياه المنيا.. قطع المياه يومي الجمعة والسبت عن مركزى مغاغه والعدوة"

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنيا، قطع المياه مركزي مغاغة والعدوة، وذلك بدءًا من الساعة الواحده ظهر يوم الجمعة 21 /7 /2023 حتى العاشرة مساء اليوم التالى السبت الموافق 22 /7 /2023.

وأرجعت الشركة سبب الانقطاع نظرًا لقيامها بأعمال إصلاح خط الطرد الرئيسي الخاص بمحطة مياه الصعايدة قطر 800 مم.

وأهابت الشركة بالسادة المواطنين وبأصحاب المخابز والمستشفيات والمدارس بتدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة.

وقامت الشركة بتدبير سيارات مياه صالحة للشرب موجودة بالمناطق المتأثرة وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضي.