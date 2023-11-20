بدء اختبارات الأداء للنسخة السادسة من مسابقة "المواهب الذهبية" لذوى الهمم

بدأت اختبارات الأداء لمسابقة "المواهب الذهبية" لذوي الهمم فى نسختها السادسة، أمس الأحد، بسينما الهناجر بأرض دار الأوبرا المصرية، ومن المقرر أن تواصل لجنة التحكيم اختبارات الأداء أيام 21 و22 و23 نوفمبر الجارى.

ضمت لجنة التحكيم كل من الدكتور محمد علاء فتحي، الدكتور مصطفي محمد، الدكتور مدحت عبد السميع حشاد، الدكتورة سحر سيد أمين، الدكتورة سماح إسماعيل، بحضور الفنان مصطفي النجدي والدكتورة هادية صابر المنسق العام للمسابقة.

ومن جهتها؛ أوضحت الدكتورة هادية صابر، أن اختبارات الأداء أمس كانت فى الغناء الفردى والغناء الجماعى والاستعراض من محافظتى القاهرة والجيزة، وأن اختبارات الأداء فى الأيام التالية ستشمل فن الاستعراض الفردى والجماعى لمجموعة من الفرق بمختلف محافظات مصر منها الإسماعيلية وبنى سويف والقليوبية والمنيا والأسكندرية والدقهلية والوادى الجديد.

وكانت اللجنة التنفيذية لمسابقة "المواهب الذهبية" لذوي الاحتياجات الخاصة فى نسختها السادسة، قد عقدت مطلع نوفمبر الجاري، اجتماعا تحضيريا لإعداد برامج اختبارات الأداء للمسابقة.

مسابقة "المواهب الذهبية"

المسابقة ينظمها قطاع صندوق التنمية الثقافية برئاسة الدكتور وليد قانوش، رئيس قطاع الفنون التشكيلية والقائم بأعمال رئيس قطاع صندوق التنمية الثقافية، بالتعاون مع جمعية البلد اليوم للتنمية الاقتصادية والاجتماعية برئاسة الدكتورة هادية صابر.

شروط مسابقة "المواهب الذهبية"

تضمنت شروط المسابقة أن يكون المتسابق مصري الجنسية، أن يقدم المتسابق إسطوانة DVD تحتوي علي أحد أعماله الفنية في حدود 3 دقائق، كما يحق للجمعيات والمؤسسات والهيئات الخاصة والحكومية المشاركة في المسابقة.

يمكن للراغبين فى التقديم والاطلاع على شروط المسابقة عبر الرابط التالي:

https://www.cdf.gov.eg/?q=node/19356، أو سحب استمارة الاشتراك مجانا من مقر صندوق التنمية الثقافية – المبنى الادارى لدار الاوبرا المصرية – الجزيرة، أو مقر جمعية البلد اليوم 10 ش المتوكل على الله – الزيتون.

مسابقة "المواهب الذهبية"

مسابقة "المواهب الذهبية"

مسابقة "المواهب الذهبية"

مسابقة "المواهب الذهبية"

مسابقة "المواهب الذهبية"

مسابقة "المواهب الذهبية"