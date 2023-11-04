السبت 04 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

منتصف نوفمبر.. بدء اختبارات الأداء لمسابقة "المواهب الذهبية" لذوي الاحتياجات الخاصة

المواهب الذهبية
المواهب الذهبية

عقدت اللجنة التنفيذية لمسابقة "المواهب الذهبية" لذوي الاحتياجات الخاصة فى نسختها السادسة، اجتماعا تحضيريا لإعداد برامج اختبارات الأداء للمسابقة التى ستبدأ اعتبارا من منتصف نوفمبر الجارى، بسينما الهناجر بأرض دار الأوبرا المصرية.

المسابقة ينظمها قطاع صندوق التنمية الثقافية برئاسة الدكتور وليد قانوش رئيس قطاع الفنون التشكيلية والقائم بأعمال رئيس قطاع صندوق التنمية الثقافية، بالتعاون مع جمعية البلد اليوم للتنمية الاقتصادية والاجتماعية برئاسة الدكتور محمد عبد الغنى.

وناقش الاجتماع تحديد مواعيد حضور المتسابقين أمام لجنة التحكيم، إمكانية إقامة ورش خلال حفل الختام، وتحديد مكان معرض اللوحات المشاركة فى المسابقة هذا العام، كما ناقش الاجتماع ما طرحته جمعية البلد اليوم بشأن سفر أعضاء لجنة التحكيم إلى بعض المحافظات لتسهيل التواصل مع المتسابقين وعمل لجنة اختبارات فى بعض المحافظات.

ومن جهتها؛ أكدت الدكتورة هادية صابر، نائب رئيس جمعية البلد اليوم ومنسق عام المسابقة، أنه يتم حاليا التنسيق لتحديد هذه المحافظات وسيعلن عنها خلال الأيام المقبلة، مشيرة إلى أن المسابقة تشهد هذا العام مشاركة عدد كبير من المتسابقين فى مجال الإنشاد - وهو ضمن المجالات التى تمت إضافتها لأول مرة هذا العام - وأيضا فى الغناء الفردي والاستعراض والعزف الفردي.

شروط مسابقة "المواهب الذهبية"

تضمنت شروط المسابقة أن يكون المتسابق مصري الجنسية، أن يقدم المتسابق إسطوانة DVD تحتوي علي أحد أعماله الفنية في حدود 3 دقائق، كما يحق للجمعيات والمؤسسات والهيئات الخاصة والحكومية المشاركة في المسابقة.

يمكن للراغبين فى التقديم والاطلاع على شروط المسابقة عبر الرابط التالي:

https://www.cdf.gov.eg/?q=node/19356، أو سحب استمارة الاشتراك مجانا من مقر صندوق التنمية الثقافية – المبنى الادارى لدار الاوبرا المصرية – الجزيرة، أو مقر جمعية البلد اليوم 10 ش المتوكل على الله – الزيتون.

المواهب الذهبية دار الأوبرا المصرية الهناجر الأوبرا قطاع صندوق التنمية الثقافية الفنون التشكيلية جمعية البلد اليوم

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