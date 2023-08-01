الثلاثاء 01 أغسطس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

انطلاق النسخة السادسة من "المواهب الذهبية" لأصحاب الهمم

مسابقة المواهب الذهبية
مسابقة المواهب الذهبية

يبدأ قطاع صندوق التنمية الثقافية في تلقي طلبات التقديم للدورة السادسة من مسابقة "المواهب الذهبية" لأصحاب الهمم، والتي يقيمها الصندوق بالتعاون مع جمعية "البلد اليوم للتنمية" ، وذلك حتي الثامن من اكتوبر القادم.

وقال الدكتور وليد قانوش، القائم بأعمال رئيس قطاع صندوق التنمية الثقافية، إن المسابقة تهدف إلى اكتشاف وتشجيع  المواهب الفنية المتميزة بين أصحاب الهمم في مجالات الموسيقى والغناء والاستعراض و دمجهم فى المجتمع، كما أضاف أن المسابقة تأتي تماشياً مع سياسة الدولة التي تولي أهمية قصوى لدعم أصحاب الهمم وتمكينهم من المشاركة الفاعلة في مختلف المجالات الثقافية والفنية.

تتضمن فروع المسابقة: "الغناء الفردي، الغناء الجماعي، العزف الموسيقي، الفن التشكيلي،الإنشاد الفردي" لفئات الإعاقة البصرية والحركية والذهنية ، بالإضافة الي "الاستعراض.

تتضمنت شروط المسابقة أن يكون المتسابق مصري الجنسية، أن يقدم المتسابق إسطوانة DVD تحتوي علي أحد أعماله الفنية في حدود 3 دقائق، ، كما يحق للجمعيات والمؤسسات والهيئات الخاصة والحكومية المشاركة في المسابقة.

يمكن للراغبين فى التقديم والاطلاع على شروط المسابقة عبر الرابط التالي :

https://www.cdf.gov.eg/?q=node/19356، أو سحب استمارة الاشتراك مجانا من مقر صندوق التنمية الثقافية – المبنى الادارى لدار الاوبرا المصرية – الجزيرة، او مقر جمعية البلد اليوم 10 ش المتوكل على الله – الزيتون.

وسيتم فرز الأعمال المقدمة من خلال لجنة مستقلة من المتخصصين، وفى نهاية المسابقة يتم إعلان الفائزين مع حصول جميع المتسابقين علي شهادات مشاركة، كما تقدم جوائز مالية للفائزين بالمراكز الثلاث الأولى في كل فرع من فروع المسابقة إضافة لميدالية وشهادة تقدير في حفل الختام.

قطاع صندوق التنمية الثقافية مسابقة المواهب الذهبية أصحاب الهمم جمعية البلد اليوم للتنمية الدكتور وليد قانوش

الأكثر قراءة

ظهرت الآن.. رابط نتيجة الثانوية العامة 2023 بالاسم فقط

الآن رابط نتيجة الثانوية العامة 2023 بالاسم فقط فى جميع المحافظات

اللينك متاح.. نتيجة الصف الثالث الثانوي 2023 بالاسم فقط

اللينك فعال.. نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس جميع المحافظات

الآن نتيجة الثانوية العامة 2023 بالاسم فقط| موقع وزارة التربية والتعليم نتائج الامتحانات

رابط شغال.. نتيجة الثانوية العامة 2023 بالاسم فقط

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جلال حمام

القادم أحلى.. فصبرٌ جميل

محمد رفعت

محافظون وتجارب (11) المحافظ الشهيد

أحمد الصغير

أم الفنون.. المصرى القديم.. الموسِيقِىّ والمطرب الأول «2»

إبراهيم داود

نقطة زرقاء باهتة

وائل لطفي

النصر صبر ساعة

ماجد حبته

اجتماع الفصائل الفلسطينية

منى رجب

إصلاح ماسبيرو

محمود خليل

التمثال المعجزة

صور

مزاد السمك فى البرلس بكفرالشيخ (صور)

الممشى السياحى فى العلمين

وزراء ومشاهير فى عزاء والد الدكتور محمد الباز

محطة تل أبيب

المزيد

خطة حزب الله واستراتيجية إسرائيل.. ماذا يجرى خلف التوتر على الجبهة الشمالية؟

الجيش الإسرائيلى يعود إلى "جنين" بالضفة الغربية.. ماذا حدث ليلاً؟ ولماذا؟

صفقة واشنطن.. التطبيع مع السعودية وخروج المتدينين من حكومة نتنياهو.. ما القصة؟