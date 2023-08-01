انطلاق النسخة السادسة من "المواهب الذهبية" لأصحاب الهمم

يبدأ قطاع صندوق التنمية الثقافية في تلقي طلبات التقديم للدورة السادسة من مسابقة "المواهب الذهبية" لأصحاب الهمم، والتي يقيمها الصندوق بالتعاون مع جمعية "البلد اليوم للتنمية" ، وذلك حتي الثامن من اكتوبر القادم.

وقال الدكتور وليد قانوش، القائم بأعمال رئيس قطاع صندوق التنمية الثقافية، إن المسابقة تهدف إلى اكتشاف وتشجيع المواهب الفنية المتميزة بين أصحاب الهمم في مجالات الموسيقى والغناء والاستعراض و دمجهم فى المجتمع، كما أضاف أن المسابقة تأتي تماشياً مع سياسة الدولة التي تولي أهمية قصوى لدعم أصحاب الهمم وتمكينهم من المشاركة الفاعلة في مختلف المجالات الثقافية والفنية.

تتضمن فروع المسابقة: "الغناء الفردي، الغناء الجماعي، العزف الموسيقي، الفن التشكيلي،الإنشاد الفردي" لفئات الإعاقة البصرية والحركية والذهنية ، بالإضافة الي "الاستعراض.

تتضمنت شروط المسابقة أن يكون المتسابق مصري الجنسية، أن يقدم المتسابق إسطوانة DVD تحتوي علي أحد أعماله الفنية في حدود 3 دقائق، ، كما يحق للجمعيات والمؤسسات والهيئات الخاصة والحكومية المشاركة في المسابقة.

يمكن للراغبين فى التقديم والاطلاع على شروط المسابقة عبر الرابط التالي :

https://www.cdf.gov.eg/?q=node/19356، أو سحب استمارة الاشتراك مجانا من مقر صندوق التنمية الثقافية – المبنى الادارى لدار الاوبرا المصرية – الجزيرة، او مقر جمعية البلد اليوم 10 ش المتوكل على الله – الزيتون.

وسيتم فرز الأعمال المقدمة من خلال لجنة مستقلة من المتخصصين، وفى نهاية المسابقة يتم إعلان الفائزين مع حصول جميع المتسابقين علي شهادات مشاركة، كما تقدم جوائز مالية للفائزين بالمراكز الثلاث الأولى في كل فرع من فروع المسابقة إضافة لميدالية وشهادة تقدير في حفل الختام.