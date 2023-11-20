الإثنين 20 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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قبل مغادرتهم لتركيا.. وزير الصحة يستقبل 62 من مرضى الأورام الفلسطينيين بمطار العريش

الدكتور خالد عبدالغفار
الدكتور خالد عبدالغفار

أفادت فضائية "القاهرة الإخبارية" باستقبال الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان لـ62 من مرضى الأورام الفلسطينيين في مطار العريش قبل مغادرتهم إلى تركيا.

 وزير الصحة يصل العريش تمهيدًا لاستقبال الأطفال الخدج

ووصل الدكتور خالد عبدالغفار، منذ قليل إلى مطار العريش تمهيدًا لاستقبال الأطفال الخدج الفلسطينيين بمعبر رفح، ويأتي ذلك تنفيذا لتوجيه من الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأكد وزير الصحة في تصريحات تليفزيونية أمس، أن هناك اتصالات مكثفة تجري بتكليف  من القيادة السياسية لكافة الجهات المعنية لخروج الأطفال المبتسرين، متوقعًا أن تكون هناك أنباء سارة خلال الساعات المقبل، قائلًا: "اليوم سيكون هناك خبر كويس خلال الساعات القادمة، ونحن مستعدون وعلى أهبة الاستعداد للاستقبال".

 وشدد على أن عنصر الوقت عامل مهم في حياة هؤلاء الأطفال، لأن منهم أطفال، ولدوا قبل موعدهم ناقصي الوزن عن الطبيعي وبعضهم لم يكتمل جهازه التنفسي، ويحتاجون إلى حضانات وأجهزة تنفس صناعي، وهذا غير متاح  في القطاع ومن ثم يحتاجون هذه الأمور سريعًا.

الصحة والسكان الأورام الفلسطينيين تركيا مطار العريش خالد عبدالغفار

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