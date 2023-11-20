شكرى: هناك دول كبرى تعطى غطاءً لعدوان إسرائيل الحالى فى غزة

علق سامح شكري، وزير الخارجية، على المساعدات الخارجية المقدمة بشكل سريع وفوري لقوات الاحتلال الإسرائيلي منذ بدء العدوان في قطاع غزة، قائلًا إن هناك دولًا كبرى تعطي غطاءً لعدوان إسرائيل الحالي، وذلك وفقًا لقناة "القاهرة الإخبارية".

الموقف المصري والعربي القوي الرافض للتهجير

وفي السياق ذاته، قال إن هناك سياسة كانت مُعلنة لتهجير الفلسطينيين من غزة، ولكن الموقف المصري والعربي القوي الرافض للتهجير كان بمثابة خط أحمر، مشيرًا إلى أن التهجير سوف يهدد السلم والأمن والاستقرار فى المنطقة والعالم.

جاء ذلك خلال اجتماع وزير خارجية الصين مع أعضاء الوزارية المشكلة بموجب قرار القمة العربية- الإسلامية، والتي تضم وزراء خارجية السعودية ومصر والأردن وفلسطين وأمين التعاون الإسلامي.

وتأتي زيارة الوفد الوزاري العربي ضمن جولة إلى عواصم عدد من الدول دائمة العضوية بمجلس الأمن، بمشاركة وزراء خارجية اللجنة المشكلة من القمة العربية- الإسلامية الأخيرة، بهدف الدفع بمسار وقف الحرب الدائرة في قطاع غزة، والتعامل مع الأوضاع الإنسانية المتردية في القطاع.