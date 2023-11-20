الإثنين 20 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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الأونروا: نحو 1.7 مليون نازح فى مختلف أنحاء غزة منذ 7 أكتوبر

نازحين غزة
نازحين غزة

صرحت منظمة غوث وتشغيل اللاجئين "الأونروا"، بأن هناك نحو 1.7 مليون نازح في مختلف أنحاء قطاع غزة منذ 7 أكتوبر، وفقا لفضائية القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل.

وعلى صعيد آخر، قال عدنان أبوحسنة، المستشار الإعلامي للأونروا، إن مدرسة الفاخورة تعرضت 3 مرات للقصف، حتى في حروب سابقة، وقتل وجرح العشرات من الفلسطينيين النازحين إلى هذه المدرسة.

وأضاف المتحدث باسم الأونروا خلال مداخلة ببرنامج "حضرة المواطن" المذاع عبر قناة الحدث اليوم، أن مخيم جباليا يسكنه حوالي 170 ألف لاجئ فلسطيني في مساحة أقل من كيلومتر مربع، فإذا تم إلقاء حجر وليس صاروخًا فإنه سيقتل ويجرح، فما بالك بالصواريخ والدبابات، مؤكدًا أن ما حدث اليوم هو مأساة كبيرة، حيث إن قصف المشاهد وسقوط هذا العدد الكبير من الضحايا هو أمر غير مقبول على الإطلاق، ويجب أن يتوقف وتكون هناك هدنة إنسانية حتى نرفع على الأقل من هم تحت الأنقاض، فهناك تقارير تقول بأن من هم تحت الأنقاض والردم يقدرون بالآلاف، معقبًا: "الجثث في غـزة تتحلل تحت الركام".

الأونروا قطاع غزة مدرسة الفاخورة منظمة غوث وتشغيل اللاجئين

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