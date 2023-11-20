رابط تسجيل استمارة الشهادة الإعدادية 2024 والأوراق المطلوبة للتسجيل

رابط تسجيل استمارة الشهادة الاعدادية 2024 من أكثر الكلمات البحثية التي تحظى على نسب مشاهدة عالية عبر المنصات الالكترونية، وذلك مع اقتراب امتحانات الترم الأول للعام الدراسي الحالي وفقا للخريطة الزمنية للعام حيث تعد الاستمارة الوسيلة الوحيدة لحضور الامتحانات لطلاب 3 إعدادي.

رابط تسجيل استمارة الشهادة الاعدادية 2024

أكدت كافة مديريات التربية والتعليم بالمحافظات على اقتراب تفعيل رابط تسجيل استمارة الشهادة الاعدادية 2024 من خلال هذا الرابط (من هنا) وذلك لادخال كافة البيانات اللازمة عن الطالب والمدرسة المقيد بها والمواد التي يدرسها ومحافظة الإقامة وغير ذلك من البيانات والتي من شأنها ضبط امتحانات طلاب 3 إعدادي في كافة محافظات الجمهورية.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني لأولياء الأمور ضرورة سداد رسوم الاستمارة المؤهلة لدخول الامتحانات في أحد فروع مكاتب البريد الإلكتروني المنتشرو في كافة محافظات الجمهورية والمقدرة بـ 158 جنيه وذلك لتقديم إيصال السداد ضمن الأوراق المطلوبة للتقديم للاستمارة في المدرسة المقيد بها الطالب الراغب في استكمال بيانات الاستمارة الامتحانات.

الأوراق المطلوبة لاستمارة امتحانات 3 اعدادي 2024

حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني الأوراق المطلوبة لاستكمال استمارة امتحانات الصف الثالث الإعدادي للعام الدراسي الحالي 2023 -2024 والتي تتلخص فيما يلي:-

عدد 6 صور شخصية حديثة بخلفية بيضاء مكتوب عليها اسم الطالب.

إيصال دفع رسوم امتحانات الشهادة الإعدادية.

طابع دعم مشروعات تعليمية فئة العشر جنيهات.

صورة بطاقة ولي الأمر.

حافظة بلاستيكية لحفظ الأوراق وتسليمها لشؤون الطلاب بالمدرسة.

شهادة ميلاد الطالب مميكنة.

إيصال سداد المصروفات الدراسية للعام الدراسي الحالي صادر من أحد مكاتب البريد المصري.

ويتم تقديم كافة الأوراق السابق ذكرها للمدرسة في موعد اقصاة بداية شهر ديسمبر المقبل وذلك قبل تسجيل بيانات الطالب.

موعد امتحانات طلاب 3 اعدادي 2024

تجرى امتحانات طلاب الصف الثالث الإعدادي للعام الدراسي الحالي 2023-2024 وفقا للمخطط الزمني المعتمد رسميا من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني يوم الأحد الموافق 14 يناير 2024 وذلك على مستوى كافة مديريات التربية والتعليم والتعليم الفني حيث يكون موحد في كافة المدرس بالمحافظة.

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