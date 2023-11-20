خريطة ومواعيد قوافل "حياة كريمة" العلاجية بالبحر الأحمر الأسبوع الجاري

تنطلق اليوم الإثنين، أعمال القوافل العلاجية، التابعة لمبادرة حياة كريمة، بمدينة مرسى علم، حيث تبدأ عملها اليوم وتستمر حتى غدًا الثلاثاء بمركز صحة الأسرة بمدينة مرسى علم، وذلك بعد الانتهاء من الكشف الطبى بمدينة وقرى حلايب وشلاتين.

ومن المقرر أن تصل القوافل العلاجية التابعة لمبادرة حياة كريمة لمحطتها الأخيرة الأربعاء المقبل وتستغرق يومين بقريتى أن الحويطات والنصر، بمدينة سفاجا، وتجرى خلالها الكشف الطبى وصرف العلاج مجانًا.

وانطلقت القوافل العلاجية التابعة لمبادرة حياة كريمة، الأربعاء من الأسبوع قبل الماضى وبدأت عملها بقرية الأمل برأس غارب واستغرقت فيها لمدة يومين، حيث قامت لإجراء الكشف الطبى وصرف العلاج مجانا، وانطلقت بعد ذلك يومى السبت والجمعة إلى قرية الحمروين بالقصير، وبعدها لقرية المستعمرة ثم قرية أبو رماد التابعة لمدينة حلايب.

واستكملت القوافل أعمالها بمدينة حلايب لمدة يومين حيث إن تلك القوافل تتبع لمبادرة حياة كريمة وتنظمها إدارة القوافل بمديرية الصحة بالبحر الأحمر، تحت إشراف الدكتور إسماعيل العربى وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، وتحت قيادة الدكتور أحمد الصاوى مدير إدارة القوافل، حيث تجرى الكشف الطبى وصرف العلاج وإجراء الفحوصات وكذلك الأشعة مجانًا.

وتابعت القوافل أعمالها بالكشف على أهالى قريتى رأس حدربة، ومرسى حميرة بالشلاتين، وتبدأ اليوم بمدينة مرسى علم بالوحدة الصحية بمرسى علم ومنها إلى قرى سفاجا أم الحويطات والنصر يومى الأربعاء والخميس المقبلين.