الإثنين 20 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

لتوفير السلع بأسعار مخفضة.. "الداخلية" تواصل فعاليات المرحلة 24 من مبادرة "كلنا واحد"

كلنا واحد
كلنا واحد

واصلت وزارة الداخلية فعاليات المرحلة الرابعة والعشرين من مبادرة “كلنا واحد”، والتي تم مدها ابتداء من 7 نوفمبر الجاري لمدة شهر، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، لتوفير كافة السلع الغذائية وغير الغذائية بجودة عالية وبأسعار مخفضة.

وتستهدف مبادرة كلنا واحد، توفير كافة السلع الغذائية وغير الغذائية بجودة عالية وبأسعار مخفضة، بنسبة تصل إلى 40%؛ وذلك بالتنسيق مع مختلف القطاعات التابعة لوزارة الداخلية، وأيضًا ومديريات الأمن على مستوى الجمهورية، لتوفير السلع بالمنافذ والسرادقات الموضحة على الموقع الرسمي لوزارة الداخلية (moi.gov.eg).

توفير كافة السلع الغذائية وغير الغذائية من خلال المنافذ

كما جرى التنسيق مع كبرى الشركات والسلاسل التجارية للمشاركة في المبادرة، لتوفير كافة السلع الغذائية وغير الغذائية من خلال (1513 منفذا – 6 معارض رئيسية – 37 معرضا فرعيا) بمختلف محافظات الجمهورية، وذلك بالتنسيق مع الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة، والموردين من أصحاب الشركات التجارية المشاركة في المبادرة.

 1026 منفذا ثابتا ومتحركا وسرادقات

كما تواصل وزارة الداخلية توفير كافة السلع الغذائية وغير الغذائية بأسعار مخفضة، من خلال 1026 منفذا ثابتا ومتحركا، وسرادقات بالميادين والشوارع الرئيسية، وقوافل السيارات لمنظومة "أمان" التابعة للوزارة.

txt

لتوفير السلع بأسعار مخفضة.. استمرار فعاليات المرحلة الـ24 من مبادرة (كلنا واحد)

txt

الداخلية تعلن عن مد المرحلة الـ 24 من مبادرة "كلنا واحد"

يأتي ذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية، لاتخاذ كافة الإجراءات اللازمة، لدعم منظومة الحماية الاجتماعية للمواطنين.

 

توفير كافة السلع الغذائية مبادرة كلنا واحد كلنا واحد السلع الغذائية وغير الغذائية بجودة عالية الرئيس عبدالفتاح السيسي

مواد متعلقة

لتوفير السلع بأسعار مخفضة.. استمرار فعاليات المرحلة الـ24 من مبادرة (كلنا واحد)

الداخلية تعلن عن مد المرحلة الـ 24 من مبادرة "كلنا واحد"

الأكثر قراءة

عاجل.. حماس تعلن موعد الهدوء في غزة ضمن صفقة تبادل الأسري

انتشال جثامين ثلاثة من أسرة واحدة من أسفل أنقاض عقار بورسعيد المنهار

حبس عاطل حرض الفتيات علي الأعمال المنافية للآداب في الإسكندرية

منتخب مصر يصل القاهرة بعد الفوز على سيراليون فى تصفيات المونديال (صور)

كيف استعدت المحافظات الساحلية لموجة عدم الاستقرار بالأحوال الجوية

منح بعض العاملين بجهاز حماية المنافسة سلطة الضبطية القضائية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد الرحيم طايع

المقاطعة الاقتصادية.. السلاح الفاعل ضد إسرائيل

لواء. محسن الفحام

لماذا الآن.. وماذا بعد؟

محمود خليل

بيّاع «الوظائف»

وائل لطفي

اشترى المصرى

محمد العسيري

لماذا تبنى الدولة كل هذه المساكن؟!

ماجد حبته

مبادرات جديدة للسلام؟!

د هند جاد

السلام لغة مكروهة والتسامح بضاعة كاسدة

حسين دعسة

بايدن فى الواشنطن بوست.. أمام تحدى بوتين وحماس.. خارطة الشرق الأوسط

صور

وفد المتحدة للخدمات الإعلامية يزور المصابين الفلسطينيين بمصر

فرحة جنونية للاعبى الزمالك بعد الفوز على بيراميدز

محمية بورفؤاد تستقبل الطيور المهاجرة القادمة من أوروبا

محطة تل أبيب

المزيد

اعتقالات جديدة مع استمرار العدوان المتواصل على جنين وخيمها

قصف إسرائيلى يتسبب فى انقطاع خدمة الهواتف فى جنوب لبنان

الاحتلال الإسرائيلى: 59 جنديًا قتلوا منذ بدء الهجوم البرى على قطاع غزة