لتوفير السلع بأسعار مخفضة.. "الداخلية" تواصل فعاليات المرحلة 24 من مبادرة "كلنا واحد"

واصلت وزارة الداخلية فعاليات المرحلة الرابعة والعشرين من مبادرة “كلنا واحد”، والتي تم مدها ابتداء من 7 نوفمبر الجاري لمدة شهر، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، لتوفير كافة السلع الغذائية وغير الغذائية بجودة عالية وبأسعار مخفضة.

وتستهدف مبادرة كلنا واحد، توفير كافة السلع الغذائية وغير الغذائية بجودة عالية وبأسعار مخفضة، بنسبة تصل إلى 40%؛ وذلك بالتنسيق مع مختلف القطاعات التابعة لوزارة الداخلية، وأيضًا ومديريات الأمن على مستوى الجمهورية، لتوفير السلع بالمنافذ والسرادقات الموضحة على الموقع الرسمي لوزارة الداخلية (moi.gov.eg).

توفير كافة السلع الغذائية وغير الغذائية من خلال المنافذ

كما جرى التنسيق مع كبرى الشركات والسلاسل التجارية للمشاركة في المبادرة، لتوفير كافة السلع الغذائية وغير الغذائية من خلال (1513 منفذا – 6 معارض رئيسية – 37 معرضا فرعيا) بمختلف محافظات الجمهورية، وذلك بالتنسيق مع الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة، والموردين من أصحاب الشركات التجارية المشاركة في المبادرة.

1026 منفذا ثابتا ومتحركا وسرادقات

كما تواصل وزارة الداخلية توفير كافة السلع الغذائية وغير الغذائية بأسعار مخفضة، من خلال 1026 منفذا ثابتا ومتحركا، وسرادقات بالميادين والشوارع الرئيسية، وقوافل السيارات لمنظومة "أمان" التابعة للوزارة.

يأتي ذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية، لاتخاذ كافة الإجراءات اللازمة، لدعم منظومة الحماية الاجتماعية للمواطنين.