السبت 18 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

لتوفير السلع بأسعار مخفضة.. استمرار فعاليات المرحلة الـ24 من مبادرة (كلنا واحد)

مبادرة كلنا واحد
مبادرة كلنا واحد

واصلت وزارة الداخلية فعاليات المرحلة الـ24 من مبادرة (كلنا واحد)، والتي تم مدها ابتداء من 7 نوفمبر الجاري لمدة شهر، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي؛ لتوفير السلع الغذائية وغير الغذائية بجودة عالية وبأسعار مخفضة.

وتستهدف المبادرة توفير كل السلع الغذائية وغير الغذائية بجودة عالية وبأسعار مخفضة، بنسبة تصل إلى 40%؛ وذلك بالتنسيق مع مختلف قطاعات وزارة الداخلية ومديريات الأمن على مستوى الجمهورية، لتوفير السلع بالمنافذ والسرادقات الموضحة على الموقع الرسمي لوزارة الداخلية (moi.gov.eg).

توفير السلع الغذائية وغير الغذائية 

وتم التنسيق مع كبرى الشركات والسلاسل التجارية للمشاركة في المبادرة، لتوفير السلع الغذائية وغير الغذائية من خلال (1513 منفذًا - 6 معارض رئيسية - 37 معرضًا فرعيًا) بمختلف محافظات الجمهورية؛ وذلك بالتنسيق مع الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة، والموردين من أصحاب الشركات التجارية المشاركة في المبادرة.

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لتوفير السلع المخفضة.. استمرار فعاليات المرحلة الـ24 من مبادرة "كلنا واحد"

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وفي السياق ذاته، تواصل وزارة الداخلية توفير السلع الغذائية وغير الغذائية بأسعار مخفضة، من خلال 1026 منفذًا ثابتًا ومتحركًا، وسرادقات بالميادين والشوارع الرئيسية، وقوافل السيارات لمنظومة "أمان" التابعة للوزارة. 

يأتي ذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية، لاتخاذ كل الإجراءات اللازمة، لدعم منظومة الحماية الاجتماعية للمواطنين.

كلنا واحد السلع الغذائية وغير الغذائية المرحلة الـ24 الرئيس عبدالفتاح السيسي أسعار مخفضة

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لتوفير السلع المخفضة.. استمرار فعاليات المرحلة الـ24 من مبادرة "كلنا واحد"

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