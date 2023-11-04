السبت 04 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

لتوفير السلع المخفضة.. استمرار فعاليات المرحلة الـ24 من مبادرة "كلنا واحد"

كلنا واحد
كلنا واحد

واصلت وزارة الداخلية فعاليات المرحلة الرابعة والعشرين من مبادرة (كلنا واحد)، والتي تم مدها ابتداء من 7 أكتوبر الماضي لمدة شهر، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي؛ لتوفير كل السلع الغذائية وغير الغذائية بجودة عالية وبأسعار مخفضة.

وتستهدف المبادرة توفير كل السلع الغذائية وغير الغذائية بجودة عالية وبأسعار مخفضة، بنسبة تصل إلى 40%، وذلك بالتنسيق مع مختلف قطاعات وزارة الداخلية ومديريات الأمن على مستوى الجمهورية؛ لـ توفير السلع بالمنافذ والسرادقات الموضحة على الموقع الرسمي لوزارة الداخلية (moi.gov.eg).

مبادرة كلنا واحد

وتم التنسيق مع كبرى الشركات والسلاسل التجارية للمشاركة في المبادرة، لتوفير كل السلع الغذائية وغير الغذائية من خلال (1513 منفذًا- 6 معارض رئيسية- 37 معرضًا فرعيًا) بمختلف محافظات الجمهورية، وذلك بالتنسيق مع الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة، والموردين من أصحاب الشركات التجارية المشاركة في المبادرة.

 1026 منفذًا ثابتًا أو متحركًا وسرادقات بالميادين والشوارع 

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لتوفير السلع بأسعار مخفضة.. "الداخلية" تواصل المرحلة الـ24 من مبادرة "كلنا واحد"

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لمدة شهر.. تواصل المرحلة الـ24 من مبادرة "كلنا واحد" لتوفير السلع الغذائية

في السياق ذاته، تواصل وزارة الداخلية توفير كل السلع الغذائية وغير الغذائية بأسعار مخفضة، من خلال 1026 منفذًا ثابتًا ومتحركًا، وسرادقات بالميادين والشوارع الرئيسة، وقوافل السيارات لمنظومة "أمان" التابعة للوزارة.

يأتي ذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية لاتخاذ كل الإجراءات اللازمة، لدعم منظومة الحماية الاجتماعية للمواطنين.

كلنا واحد المرحلة الرابعة والعشرين الرئيس عبد الفتاح السيسي السلع الغذائية وغير الغذائية المنافذ والسرادقات

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لمدة شهر.. تواصل المرحلة الـ24 من مبادرة "كلنا واحد" لتوفير السلع الغذائية

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