متطوعة على معبر رفح: مش خايفين من القصف كلنا واحد مصير واحد

أعربت سارة كمال، مديرة مشروعات مؤسسة جمال الجارحي للتنمية المجتمعية، متطوعة على معبر رفح عن سعادتها لدخول أولى شاحنات المساعدات إلى قطاع غزة، قائلة: "نسيت تعب الـ3 أيام أول ما شفت المساعدات داخلة".

وقالت لـ"الدستور"، إنها معتصمة في المعبر من 3 أيام، لأنها شعرت أنه لا بد من عمل أي شىء، مردفة: "أضعف الإيمان جيت لأقرب نقطة بهم، إن شاء الله نقدر ندخل باقي المساعدات".

وعما إذا كانت تشعر بالخوف بسبب القصف الإسرائيلي القريب من معبر رفح، قالت المتطوعة: "جيت عشان إخواننا الفلسطينيين، لو هيجرالهم حاجة يجرالي حاجة كلنا واحد، مصيرنا واحد".

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