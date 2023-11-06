الإثنين 06 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

تحت رعاية رئيس الجمهورية..

الداخلية تعلن عن مد المرحلة الـ 24 من مبادرة "كلنا واحد"

كلنا واحد
كلنا واحد

أعلنت وزارة الداخلية اليوم الإثنين، عن مد فعاليات المرحلة الرابعة والعشرين من مبادرة ( كلنا واحد) لمدة شهر وحتى يوم 7/12/2023..  للاستمرار فى توفير كافة السلع الغذائية وغير الغذائية بجودة عالية وبأسعار مخفضة بنسبة تصل إلى 40 %، وذلك بالتنسيق مع مختلف قطاعات الوزارة ومديريات الأمن على مستوى الجمهورية حيث تتوفر السلع بجودة عالية وأسعار مخفضة.. بالمنافذ والسرادقات الموضحة على الموقع الرسمى لوزارة الداخلية (moi.gov.eg)، وذلك  فى إطار توجيهات القيادة السياسية لإتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لدعم منظومة الحماية الاجتماعية للمواطنين، تحت رعاية رئيس الجمهورية.

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لتوفير السلع المخفضة.. استمرار فعاليات المرحلة الـ24 من مبادرة "كلنا واحد"

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لمدة شهر.. تواصل المرحلة الـ24 من مبادرة "كلنا واحد" لتوفير السلع الغذائية

حيث تم التنسيق مع كبرى الشركات والسلاسل التجارية للمشاركة فى المبادرة، لتوفير كافة السلع الغذائية وغير الغذائية من خلال (1513 منفذ – 6 معارض رئيسية – 37 معرض فرعى) بمختلف محافظات الجمهورية، وذلك بالتنسيق مع الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة والموردين من أصحاب الشركات التجارية للمشاركة فى المبادرة.

توافر السلع بأسعار مخفضة

كما تواصل الوزارة توفير كافة السلع الغذائية وغير الغذائية بأسعار مخفضة من خلال عدد (1026) منفذ ثابت ومتحرك وسرادقات بالميادين والشوارع الرئيسية وقوافل السيارات الخاصة بمنظومة "أمان" التابعة للوزارة.

يأتى ذلك فى إطار إستمرار جهود وزارة الداخلية لرفع الأعباء عن كاهل المواطنين وإنطلاقًا من المسئولية المجتمعية للوزارة الهادفة إلى المساهمة فى تقديم كافة أوجه الرعاية الإنسانية والإجتماعية للمواطنين.

تحت رعاية رئيس الجمهورية مبادرة كلنا واحد الداخلية رئيس الجمهورية كلنا واحد

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