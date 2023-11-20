تزايد عدد أصوات اليهود فى "النواب الأمريكى" المُطالبين بوقف إطلاق النار

تزايد بشكل ملحوظ عدد الأصوات الديمقراطية اليهودية في النواب الأمريكي للمطالبة بوقف إطلاق النار في غزة بينما تدخل الحرب في غزة شهرها الثاني على التوالي.

المطالبة بوقف إطلاق النار

ووفقا لما نقلته صحيفة تايمز أوف إسرائيل، فقد انضم جيمي راسكين وسارة جاكوبس عضوان آخران من الديمقراطيين اليهود الأمريكيين إلى زملائهما أعضاء الحزب الديمقراطي الذين تغيرت مواقفهم بعد احتجاجات النقاد والجماعات اليهودية المناهضة لإسرائيل التي عقدت في مكاتب المشرعين.

وتابعت الصحيفة: يبلغ عدد الديمقراطيين اليهود الذين يدعون إلى وقف إطلاق النار في الحرب بين إسرائيل وحماس ثلاثة الآن، مع انضمام النائب جيمي راسكين من ولاية ماريلاند وسارة جاكوبس من كاليفورنيا إلى بيكا بالينت من ولاية فيرمونت.

ووفقا للصحيفة: تشير هذه الدعوات إلى تحول متزايد في الطريقة التي يتعامل بها الديمقراطيون اليهود مع الحرب مع دخولها أسبوعها السادس، وتفاقم الأزمة الإنسانية في قطاع غزة، وارتفاع عدد القتلى الفلسطينيين، وقد صعّد ديمقراطيون يهود آخرون، بمن في ذلك النائب جون أوسوف من جورجيا والسيناتور بيرني ساندرز من فيرمونت، انتقاداتهم لإسرائيل في الأيام الأخيرة بينما لم يصلوا إلى حد الدعوة إلى وقف إطلاق النار.

وفي 22 أكتوبر، وقع جميع الديمقراطيين اليهود الأربعة والعشرين في مجلس النواب الأمريكي على بيان دعم لدعم الرئيس جو بايدن المخلص لإسرائيل في الحرب التي شنتها حماس في 7 أكتوبر وكان راسكين واحدا من ثلاثة ديمقراطيين يهود قادوا هذا البيان.

وتأتي مواقف المشرعين اليهود المتغيرة في أعقاب دعوة واسعة النطاق من قبل منتقدي إسرائيل، بمن في ذلك المئات من موظفي إدارة بايدن والجماعات اليهودية المناهضة لإسرائيل التي نظمت مظاهرات رفيعة المستوى في مكاتب المشرعين ومقر الحزب الديمقراطي، من بين مواقع أخرى.

وبينما تدعو هذه الجماعات إلى وقف فوري لإطلاق النار، حدد معظم المشرعين اليهود حتى الآن الشروط التي يرغبون في رؤيتها في وقف الأعمال العدائية.

هدنة إنسانية ثنائية

ودعا راسكين في بيانه "القيادة الاستراتيجية والدبلوماسية والسياسية الأمريكية للضغط من أجل إحداث تغيير جذري في ديناميكيات الحرب والعنف القاسية والخطيرة".

ودعا إلى "هدنة إنسانية ثنائية متفق عليها بشكل متبادل أو وقف إطلاق نار متفق عليه بشكل متبادل لتوفير "زيادة إنسانية عالمية" للمساعدات لمئات الآلاف من النازحين والمدنيين الأبرياء الذين يعانون في جميع أنحاء غزة".

وحدد راسكين عددًا من العناصر التي يريدها، بمن في ذلك إطلاق سراح حوالي 240 محتجزا اختطفتهم حماس في 7 أكتوبر، وإزاحة حماس عن حكم قطاع غزة.

تحذير المدنيين فى غزة للانتقال إلى جنوب القطاع

ولم توجه جاكوبس مثل هذه الدعوة في بيانها يوم السبت، على الرغم من أنها قالت إن هجوم 7 أكتوبر كان “مروعًا ولا يغتفر” وإن لإسرائيل “الحق في الرد لحماية مواطنيها، ومحاسبة حماس”.

وقالت إنها تشعر بالقلق من أنه بعد تحذير المدنيين في غزة للانتقال إلى جنوب القطاع بينما هاجمت إسرائيل البنية التحتية لحماس في الشمال، مما أدى إلى هجرة جماعية باتجاه الجنوب، يبدو أن إسرائيل مستعدة لملاحقة حماس في الجنوب.

وقالت: لقد حان الوقت لوقف إطلاق النار الثنائي – والإفراج الفوري عن الرهائن؛ وتأمين وصول المساعدات الإنسانية والسماح بدخول الوقود والغذاء والمياه والرعاية الطبية إلى غزة؛ وإنهاء قصف ملايين المدنيين الفلسطينيين”.

كما تحدث ديمقراطيون يهود آخرون بصراحة، وقال النائب دين فيليبس من ولاية مينيسوتا يوم الجمعة إنه يجب أن يكون هناك وقف لإطلاق النار في “عمليات عسكرية واسعة النطاق”، وإن كان ذلك فقط بعد إطلاق سراح الرهائن.