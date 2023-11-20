الإثنين 20 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

موجات ممطرة تزيد من معاناة أهالى غزة فى الحرب.. كيف يعيشونها؟

القاهرة الإخبارية
القاهرة الإخبارية

قال بشير رجب، مراسل قناة "القاهرة الإخبارية" من خان يونس، إن الأوضاع داخل قطاع غزة صعبة للغاية، خاصة بعد الموجة الباردة التي ضربت قطاع غرة منذ ساعات عصر أمس، ومن المقرر أن تستمر حتى الغد.


وأضاف جبر، خلال مداخلة بقناة "القاهرة الإخبارية"، أن المئات من النازحين الفلسطينيين الذين يفترشون الطرقات والساحات العامة، باتوا غرقى بمياه الأمطار بسبب هذه الكميات الكبيرة من المياه التي هطلت على قطاع غزة.


وواصل: "خيام النازحين باتت مليئة بمياه الأمطار داخل محافظة خان يونس، كما أن الأشخاص الموجودين تحت الأنقاض حاليا يعيشون أوضاع أكثر كارثية في ظل هذا الطقس السيئ".

النازحين النازحين الفلسطينيين الموجة الباردة غرة أمطار غزة تحت الانقاض الامطار غرقى

الأكثر قراءة

عاجل.. حماس تعلن موعد الهدوء في غزة ضمن صفقة تبادل الأسري

"الدرندلى" يوضح حقيقة تعرض محمد صلاح لإصابة بعد اقتحام جماهير سيراليون الملعب

أسعار الفراخ البيضاء فى بورصة الدواجن اليوم الإثنين 20 نوفمبر 2023

إعلام إسرائيلى يكشف تفاصيل صفقة تبادل المحتجزين لدى حماس

محلل سياسى: جيش الاحتلال قتل 367 إسرائيليا يوم 7 أكتوبر (فيديو)

الأمم المتحدة توجه تحذيرا شديد اللهجة إلى الاحتلال بشأن تهجير وقصف المدنيين

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد الرحيم طايع

المقاطعة الاقتصادية.. السلاح الفاعل ضد إسرائيل

لواء. محسن الفحام

لماذا الآن.. وماذا بعد؟

محمود خليل

بيّاع «الوظائف»

وائل لطفي

اشترى المصرى

محمد العسيري

لماذا تبنى الدولة كل هذه المساكن؟!

ماجد حبته

مبادرات جديدة للسلام؟!

د هند جاد

السلام لغة مكروهة والتسامح بضاعة كاسدة

حسين دعسة

بايدن فى الواشنطن بوست.. أمام تحدى بوتين وحماس.. خارطة الشرق الأوسط

صور

وفد المتحدة للخدمات الإعلامية يزور المصابين الفلسطينيين بمصر

فرحة جنونية للاعبى الزمالك بعد الفوز على بيراميدز

محمية بورفؤاد تستقبل الطيور المهاجرة القادمة من أوروبا

محطة تل أبيب

المزيد

اعتقالات جديدة مع استمرار العدوان المتواصل على جنين وخيمها

قصف إسرائيلى يتسبب فى انقطاع خدمة الهواتف فى جنوب لبنان

الاحتلال الإسرائيلى: 59 جنديًا قتلوا منذ بدء الهجوم البرى على قطاع غزة