موجات ممطرة تزيد من معاناة أهالى غزة فى الحرب.. كيف يعيشونها؟

قال بشير رجب، مراسل قناة "القاهرة الإخبارية" من خان يونس، إن الأوضاع داخل قطاع غزة صعبة للغاية، خاصة بعد الموجة الباردة التي ضربت قطاع غرة منذ ساعات عصر أمس، ومن المقرر أن تستمر حتى الغد.



وأضاف جبر، خلال مداخلة بقناة "القاهرة الإخبارية"، أن المئات من النازحين الفلسطينيين الذين يفترشون الطرقات والساحات العامة، باتوا غرقى بمياه الأمطار بسبب هذه الكميات الكبيرة من المياه التي هطلت على قطاع غزة.



وواصل: "خيام النازحين باتت مليئة بمياه الأمطار داخل محافظة خان يونس، كما أن الأشخاص الموجودين تحت الأنقاض حاليا يعيشون أوضاع أكثر كارثية في ظل هذا الطقس السيئ".