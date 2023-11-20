انتشال جثامين ثلاثة من أسرة واحدة من أسفل أنقاض عقار بورسعيد المنهار

انتشلت قوات الحماية المدنية التابعة لمديرية أمن بورسعيد، في الساعات الأولى من صباح اليوم، ثلاثة جثامين من أسرة واحدة من أسفل عقار بورسعيد المنهار، بنطاق حي الشرق، والذي أسفر انهياره عن وفاة 4 أشخاص وإصابة آخرين.



واستقبل مستشفى النصر بـ محافظة بورسعيد جثمان الشاب عبدالرحمن عبدالحميد ياسين، ويبلغ من العمر 24 عامًا، وذلك بعد انتشال جثمان شقيقه ياسين، ووالده عبدالحميد، وتتواجد كل الجثامين بمشرحة المستشفى، كما استقبل جثمانًا لشخص يُدعى عيد حماد توني شحاتة.

وكانت قوات الحماية المدنية بمحافظة بورسعيد تمكنت من انتشال جثة من ضحايا حادث انهيار عمارة سكنية بمنطقة حي البازار، بنطاق حي الشرق بمحافظة بورسعيد، وذلك بعد أن سقطت عليهم بشكل مفاجئ.

واستعانت قوات الحماية المدنية بالمعدات الثقيلة في استخراج أول الجثامين من أسفل الأنقاض، وذلك بعد ساعات من البحث المستمر عن الضحايا أسفل حطام العمارة السكنية.

وجرى نقل عيد حماد توني شحاتة، ٢٧ سنة، جثة هامدة إثر انهيار عقار بمنطقة شارع رمسيس بجوار حديقة فريال إلى مستشفى النصر، ووضع الجثة بالمشرحة تحت تصرف النيابة.

وتعرضت إحدى العمارات المأهولة بالسكان بحي البازار نطاق حي الشرق بمحافظة بورسعيد للسقوط مساء أمس الأحد، وانتقل اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، إلى موقع العقار المنكوب بحي الشرق، للوقوف على الحادث وتداعياته وحجم الإصابات والوفيات.