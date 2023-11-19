"الدستور" تلتقي أسر ضحايا عقار بورسعيد المنهار (فيديو)

قال "عبد الله. م" شقيق أحد الأشخاص المفقودين تحت أنقاض العقار المنهار نطاق حي الشرق ببورسعيد،والذي سقط بداخله عدد من الأسر بالإضافة لعمال كانت تعمل علي ترميم العقار ليسقط عليهم جميعًا.

ويقول أخي وأولاده تحت الأنقاض ولم نعرف مصيرهم حتى الآن ولا نعلم إن كانوا أحياء أم أموات، فرجال الحماية المدنية قالوا إنهم استعانوا بمعدات في طريقها للمنزل المنهار لرفع الأنقاض عن المصابين.

وكان قد وصل اللواء مازن صبري مساعد وزير الداخلية مدير أمن بورسعيد إلى مكان سقوط العقار ووجه بتسخير كافة أوجه الدعم لرفع الأنقاض وإخراج المصابين من تحت الأنقاض وتحرير محضر بالواقعة والعرض على النيابة العامة.

وفي سياق متصل دفعت الرعاية الصحية التابعه لمنظومة التأمين الصحي الشامل بعشر سيارات إسعاف بالإضافة لرفع درجه الاستعداد داخل المستشفيات لاستقبال الحالات وتقديم كافة الرعاية الصحية لهم.

تعرضت عمارة سكنية بمنطقة البازار نطاق حي الشرق، اليوم الأحد، للسقوط وبداخلها عدد من المواطنين، وذلك بالتزامن مع الطقس السيئ الذي تشهده البلاد بالتزامن مع نوة المكنسة.

وعلى الفور انطلقت سيارات الإسعاف والحماية المدنية إلى موقع العقار المنهار، وتم استخراج عدد من المصابين، وتم نقلهم إلى المستشفى.

هذا وقد شهد محيط العقار تواجد العشرات من سيارات الإسعاف وأربع سيارات الحماية المدنية وجار البحث عن مصابين تحت الأنقاض.

وكشف شهود العيان عن أن هناك ترميمًا كان يجري داخل العقار وأن العقار انهار بشكل مفاجئ على العمال والسكان، ويرجح أن يكون هناك أسرتان تحت الأنقاض.

وقال شهود العيان إن المنزل مكون من خمسة طوابق وإن هناك أسرًا تسكنه وإن الإسعاف تمكن بمساعده الأهالي من انتشال البواب وأسرته، وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج.