الأحد 19 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

"الدستور" تلتقي أسر ضحايا عقار بورسعيد المنهار (فيديو)

عقار بورسعيد المنهار
عقار بورسعيد المنهار

قال "عبد الله. م" شقيق أحد الأشخاص المفقودين تحت أنقاض العقار المنهار نطاق حي الشرق ببورسعيد،والذي سقط بداخله عدد من الأسر بالإضافة لعمال كانت تعمل علي ترميم العقار ليسقط عليهم جميعًا.

ويقول أخي وأولاده تحت الأنقاض ولم نعرف مصيرهم حتى الآن ولا نعلم إن كانوا أحياء أم أموات، فرجال الحماية المدنية قالوا إنهم استعانوا بمعدات في طريقها للمنزل المنهار لرفع الأنقاض عن المصابين.

وكان قد وصل اللواء مازن صبري مساعد وزير الداخلية مدير أمن بورسعيد إلى مكان سقوط العقار ووجه بتسخير كافة أوجه الدعم لرفع الأنقاض وإخراج المصابين من تحت الأنقاض وتحرير محضر بالواقعة والعرض على النيابة العامة.

وفي سياق متصل دفعت الرعاية الصحية التابعه لمنظومة التأمين الصحي الشامل بعشر سيارات إسعاف بالإضافة لرفع درجه الاستعداد داخل المستشفيات لاستقبال الحالات وتقديم كافة الرعاية الصحية لهم.

تعرضت عمارة سكنية بمنطقة البازار نطاق حي الشرق، اليوم الأحد، للسقوط وبداخلها عدد من المواطنين، وذلك بالتزامن مع الطقس السيئ الذي تشهده البلاد بالتزامن مع نوة المكنسة.

وعلى الفور انطلقت سيارات الإسعاف والحماية المدنية إلى موقع العقار المنهار، وتم استخراج عدد من المصابين، وتم نقلهم إلى المستشفى.

هذا وقد شهد محيط العقار تواجد العشرات من سيارات الإسعاف وأربع سيارات الحماية المدنية وجار البحث عن مصابين تحت الأنقاض.

وكشف شهود العيان عن أن هناك ترميمًا كان يجري داخل العقار وأن العقار انهار بشكل مفاجئ على العمال والسكان، ويرجح أن يكون هناك أسرتان تحت الأنقاض.

وقال شهود العيان إن المنزل مكون من خمسة طوابق وإن هناك أسرًا تسكنه وإن الإسعاف تمكن بمساعده الأهالي من انتشال البواب وأسرته، وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج.

الاشخاص ببورسعيد العقار المنهار الأنقاض

الأكثر قراءة

الحوثى يعلن الاستيلاء على «سفينة إسرائيلية».. ويكشف عن مصير الطاقم

الحوثيون يخطفون سفينة مملوكة لإسرائيلى.. والاحتلال: «على متنها طاقم مدنى دولى»

"من المسافة صفر".. "القاهرة الإخبارية" تعرض لقطات لاستهداف جنود إسرائيليين شرق غزة

"الدستور" تلتقي أسر ضحايا عقار بورسعيد المنهار (فيديو)

مستشار عسكري: اختطاف الحوثيين سفينة الشحن الإسرائيلية مؤشر خطر لتصاعد الحرب (فيديو)

أسرتان تحت الأنقاض.. سقوط عمارة سكنية بحى الشرق ببورسعيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

وائل لطفي

اشترى المصرى

محمد العسيري

لماذا تبنى الدولة كل هذه المساكن؟!

ماجد حبته

مبادرات جديدة للسلام؟!

د هند جاد

السلام لغة مكروهة والتسامح بضاعة كاسدة

حسين دعسة

بايدن فى الواشنطن بوست.. أمام تحدى بوتين وحماس.. خارطة الشرق الأوسط

مؤمن المحمدي

الحلو ما أكلوش الأسد

لواء.حمدى البطران

ملفات تنتظر الرئيس

حسين دعسة

"عباس" لـ"بايدن": أوقِفُوا حرب الإبادة ضد شعبنا

صور

وفد المتحدة للخدمات الإعلامية يزور المصابين الفلسطينيين بمصر

فرحة جنونية للاعبى الزمالك بعد الفوز على بيراميدز

محمية بورفؤاد تستقبل الطيور المهاجرة القادمة من أوروبا

محطة تل أبيب

المزيد

اعتقالات جديدة مع استمرار العدوان المتواصل على جنين وخيمها

قصف إسرائيلى يتسبب فى انقطاع خدمة الهواتف فى جنوب لبنان

الاحتلال الإسرائيلى: 59 جنديًا قتلوا منذ بدء الهجوم البرى على قطاع غزة