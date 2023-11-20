الإثنين 20 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

زيلينسكى يقيل مديرة إدارة الخدمات الطبية بالجيش الأوكرانى

الرئيس الأوكراني
الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي

أقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي مديرة إدارة الخدمات الطبية بالجيش الأوكراني.


وقال زيلينسكي في خطابه المسائي عبر الفيديو إن أناتولي كازميرتشوك سيحل محل الميجور جنرال تيتيانا أوستاشينكو.

 

وكان كازميرتشوك في السابق رئيسا للمستشفى الوطني العسكري في كييف.

 

وتابع زيلينسكي: "هناك، وبشكل أساسي، حاجة إلى مستوى جديد من الدعم الطبي لجيشنا"، دون تقديم مزيد من التوضيح لقراره.

 

وكان قد تم تعيين أوستاشينكو قائدة لقيادة القوات الطبية بالجيش الأوكراني في عام 2021 – قبل بدء الهجوم الروسي الشامل. وكانت أول امرأة تتولى هذا المنصب.

 

وتزايدت الشكاوى من الأطباء العسكريين والمسعفين الطبيين بشأن عملها. ومنذ حوالي أسبوع، ذكرت بوابة أوكراينسكا برافدا الإلكترونية أن وزير الدفاع رستم أوميروف يدرس طلب إقالة أوستاشينكو.

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